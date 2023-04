Juan del Val canta ‘Son de amores’ con Andy y Lucas y divide a la audiencia

Andy y Lucas están celebrando sus dos décadas dedicados a la música con su álbum 20 años en más de 20 canciones y esa ronda de presentación del álbum se han pasado por La Roca, el programa de Nuria Roca. Tenían pendiente un reto con Juan del Val.

Durante una llamada telefónica al programa le retaron a cantar juntos un karaoke y había que comprobar si el periodista y escritor era capaz de hacerlo. Le pusieron las imágenes este fin de semana cuando el dúo visitó el plató del programa. “Está manipulado”, aseguró.

Pero tenía claro que le iba a tocar cumplir y, de hecho, su mujer aseguró que había estado ensayando mucho. “Yo esta mañana he llegado a la redacción y me han dicho, ‘acuérdate de lo del karaoke’ y digo, ‘¿qué es lo del karaoke?’”, decía Juan.

“No eres consciente de que cuatro segundos o medio minuto que dure esto va a depender tu carrera", le decía Lucas. “Es la vuestra la que depende de lo que hagamos”, le decía Juan.

Superando el reto

Y allí que se lanzaron los tres a cantar en karaoke uno de los mayores éxitos del dúo. Al acabar, Lucas le aseguraba a Juan, tras comprobar cómo cantaba, que “te equivocaste de profesión".

Juan, sin embargo, no dudó en pedir disculpas a la audiencia mientras Nuria le daba las gracias a Andy y Lucas por su actuación pese al “estorbito” de Juan al que finalmente le reconoció su mérito.

El escritor no dudaba en compartir el momentazo en sus redes sociales: “Gracias a @andyylucasoficial por su sentido del humor y por su generosidad ante este lamentable espectáculo que he protagonizado hoy en @larocalasexta 😂😂😂”. Y claro, sus seguidores se dividían en dos bandos, los que le recomendaban que no lo volviera a repetir y los que le aplaudían por ser un hombre que vale para todo.