Joe Strummer, aquel peculiar ‘marathon man’ de los Clash que entrenaba bebiendo litros de cerveza

Hace 40 años, Joe Strummer corrió la 'Maratón de Londres' y se desmayó cuando atravesó la meta. En algo más de 4 horas había corrido más de 40 Km. No era la primera vez lo hacía. Pero sí fue la tercera y última maratón en la que participó. La más dura. Pero, lo realmente sorprendente, fue el ‘método de entrenamiento’ que el desaparecido líder de The Clash desveló años después: "Beber 10 pintas de cerveza la antes de la carrera".

Uno tipo peculiar

De padre diplomático, John Graham Mellor (su verdadero nombre) había nacido en Ankara (Turquía) en 1952. Durante su más tierna infancia vivió mudándose de un sitio a otro - desde El Cairo hasta ciudad de México - antes de ser enviado a un internado de Surrey junto a su hermano David, un año mayor que él. “A los nueve años tuve que decir adiós a mi familia porque se fueron a África o algo así y solo la veía una vez al año. Otra ventaja del trabajo de mi padre es que todos los gastos los pagaba el gobierno. Me dejaron solo. Y fui a ese colegio donde la gente rica enviaba a sus hijos ricos”. En esa época John desarrolló sus habilidades para correr como el viento y utilizó el ejercicio como escape para su salud mental o para quemar su desenfrenada energía física.

Antes de convertirse en el co-fundador, guitarrista y vocalista líder de la banda pionera del punk rock británico, The Clash, Strummer había sido caricaturista profesional y tocaba por las calles con un ukelele - que se compró después de ahorrar las 1,99 libras que costaba - la versión de Johnny B. Goode. También trabajó de sepulturero o jardinero en Hyde Park ("para conseguir dinero para comprarme una guitarra"). Ya en los 80s, y después de que su banda junto Mick Jones, Paul Simonon y Nicky "Topper" Headon, hubiera trascendido las fronteras de Reino Unido, también fue ‘Marathon Man’. Como él mismo ha reconocido, participó en tres maratones.

“A los 15 minutos dejé de verle”

El 29 de Marzo de 1981 se celebró la primera ‘Maratón de Londres’. Y allí, entre los más de 7000 participantes, estaba Joe Strummer. Su novia, Gaby Salter, le acompañaba en esa primera carrera. Ambos mantenían una relación sentimental desde 1978 (poco después de que ella cumpliera 17 años) y en los 14 años que estuvieron juntos, tuvieron dos hijas (Jazz y Lola). En el libro ‘Redemption Song: The Ballad of Joe Strummer’, Gaby explica: “Fuimos a comprar zapatillas de running nuevas. Ninguno de nosotros había corrido desde el colegio, ni habíamos hecho ningún entrenamiento anteriormente. Simplemente fuimos a la línea de salida en Blackheath y nos mezclamos con todos los corredores, ya que ¡no teníamos números oficiales para nuestras camisetas!. A los 15 minutos dejé de verle”.

Joe Strummer, vocalista de The Clash en una foto de 1981 / Getty Images/Steve Rapport

Gaby abandonó a mitad de carrera y se unió a otros participantes “encantadores y muy valientes”, cuya media era de 70 años. En un autobús de dos plantas se acercó a la meta final. Pero vio a Joe corriendo y “decidí entrar de nuevo en la carrera para coger las llaves del piso, que él llevaba colgadas en el short. Corrí las últimas 3 millas hasta el final, pero no acepté la medalla. Cuando encontré a Joe, entusiasmado y envuelto en una manta plateada, cogimos el bus y volvimos a casa”.

“El día anterior, estaba completamente borracho”

Como ya es sabido - y figura como uno de los episodios más singulares en la historia del pop británico – en 1982, el líder de The Clash desapareció “misteriosamente” durante 20 días. Estaba en París, con su novia. Mientras el grupo se vio forzado a cancelar su gira por Reino Unido, él pasaba el tiempo en la Ciudad de la Luz visitando pubs, paseando… o corriendo la maratón. La idea surgió durante una de esas tardes ociosas en las que Joe había comprado un periódico francés. Estaba en el bar, junto a Gaby y su amigo Richard Schroeder, y leyó la noticia sobre la ‘Maratón de París’: "Oh, hay una maratón el domingo (16 de mayo), ¿crees que podemos hacerla?", cuenta el amigo. “Le contesté que no estaba en forma para correr, pero él me dijo que salir al escenario era como un deporte. No se preparó. No entrenó. El día anterior, estaba completamente borracho”.

“¡Fuimos a comprar zapatillas y shorts!. Recuerdo bien nuestros pantalones cortos de running, de satén rojo con rayas negras”, dice Gaby. “Esta vez nuestro amigo y fotógrafo, Richard Schroeder, nos llevó hasta el comienzo de la carrera. Una vez más, Joe se distanció de mí a toda velocidad y le encontré cuando estaba al final de la carrera”. No estaban oficialmente registrados. “Terminó esta maratón en 3 horas y media, su mejor tiempo. Richard, Joe y yo lo celebramos bebiendo cerveza y fumando”.

“Se desmayó cuando atravesó la meta”

El 17 de Abril de 1983, y por tercer año consecutivo, Joe volvió a correr en Londres. Fue su tercera y última maratón. Esta vez, por una causa benéfica. Formaba parte del equipo del periódico The Sun, que pretendía recaudar fondos para la lucha contra la leucemia. Y esta vez sí llevaba dorsal: D918. El fotógrafo Steve Rapport inmortalizó a “ese tipo flaco con piernas de bambú” corriendo por las calles de Londres: "Aparqué en Blackheath Common. Salí del coche y ahí estaba Joe Strummer calentando, no en la hierba, sino cerca de la carretera, rodeado de miles de personas", contó en NME. Todos llevaban sus impermeables puestos, y entonces ahí estaba Joe con una camiseta de los Clash de 'White riot'". Le pregunté, ‘¿Puedo hacerte una foto?’. Y posó para mí”.

38 years ago today, 17th April, 1983, Joe ran the London Marathon in a time of 4 hours 13 minutes.



Photo by Steve Rapport#JoeStrummer#TheClash pic.twitter.com/TglHgfuiAM — Joe Strummer (@JoeStrummer) April 17, 2021

“Para él, fue la más dura de las tres carreras, posiblemente por la presión, tenía que correrla. Se desmayó cuando atravesó la meta. Hizo 26.2 millas (más de 42 Km) en un tiempo de 4 horas y 13 minutos”, contó Salter. Un tiempo muy respetable teniendo en cuenta sus nada recomendables métodos de entrenamiento.

“10 pintas de cerveza la noche antes de la carrera”

Dicen los expertos que para preparase bien una carrera de larga distancia, se necesitan entre 4 meses y año. En 1999, Strummer explicó cómo se había entrenado él en revista americana Steppin' Out: “Sí. En mi vida he participado en tres maratones”. Y detallaba: "Realmente, no deberías realmente preguntarme sobre mi régimen de entrenamiento. No es bueno y no querría que la gente lo copiara”. Ante la insistencia del periodista, Joe confesó: “Está bien, si quieres, aquí esta: beber 10 pintas de cerveza (5’4 litros) la noche antes de la carrera, ¿lo tienes?. Y no dar ni un solo paso, al menos, durante las cuatro semanas previas".



Consciente del mal ejemplo que estaba dando, quiso que la publicación añadiera estas palabras: “Pero asegúrame que pondrás una advertencia en este artículo. 'No intentes esto en casa'. Quiero decir, funciona para mí y para Hunter Thompson, pero podría no funcionar para otros. Solo puedo decirte lo que yo he hecho".