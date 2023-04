Tainy responde: ¿llama él a los artistas o los artistas lo llaman a él?

A estas alturas no hace falta presentar a Tainy. Se trata de uno de los productores más aclamados de la industria musical de los últimos años. Detrás del sonido de algunos de los hits que más han pegado en la última década está esta mente. El artista ha participado en temazos como Agua de J Balvin, Summer of Love de Shawn Mendes o Callaita de Bad Bunny, demostrando ser una de las grandes mentes del género urbano.

Ahora, el productor se ha enfrentado a un nuevo reto: asesorar a un grupo de artistas que quieren conseguir hacerse un huevo en la industrua musical urbana en La Firma, el nuevo talent musical de Netflix, que se estrenó el pasado 4 de abril.

Gracias a este programa, pudimos charlar un rato con el productor sobre esta nueva faceta. Pero no quisimos perder la oportunidad de pregutarle una de las cuestiones que más nos hemos hecho: ¿cómo se pone en contacto un artista para colaborar con un productor tan solicitado?, ¿es él quién los llama? o ¿alguna vez le han dicho que no una vez que se ha hecho conocido?

Tainy responde: ¿lo llaman o él llama?

Pregunta (P): Tainy, quiero saber cómo es tu proceso de creación: ¿Te pones en contacto con los artistas o los artistas se ponen en contacto contigo?

Tainy: De verdad que eso varía. Hay días que se me ocurre una idea y pienso en una persona específica y se lo envío. Le digo "pensé en ti, me vino esta idea y conectamos". Otras veces pienso para un artista una idea y termina en manos de otro. Al igual que ellos me dicen que van a empezar a trabajar en un proyecto y que están buscando algo. Y empezamos a crear. Otras veces se da porque coincidimos en al misma zona. Ya sea en Miami, Los Ángeles o Puerto Rico. Y vamos al estudio a ver qué sale. Creamos en el momento. Hay diferentes maneras de cómo crear una canción. Eso es lo que está bien, que no hay una rutina. Sino sería más aburrido. La forma inesperada y espontánea de que surjan las canciones me parece muy cool. Por eso sigo todavía aquí trabajando. Nunca sabes de dónde puede salir una colaboración interesante.

P (Pregunta): ¿Y alguna vez te han dicho que no?

Tainy: Nunca hay un “no” rotundo. Solo hay un "no" si no estamos en la misma página creativamente. Maybe no es lo que estamos buscando o no estoy haciendo música. Maybe ese tipo de cosas. Pero gracias a Dios he podido trabajar con muchos artistas que siempre tienen la disponibilidad de decirme lo que piensan. A veces me han dicho “no es el momento para trabajar en esto o no lo veo en este proyecto”. Siempre se pueden hablar de estos procesos, que es lo más primordial.

La Firma ya está disponible en Netlfix