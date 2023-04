Karol G cambia de look y sorprende a sus fans con un nuevo color de pelo: “Modo Barbie”

Karol G es una de esas artistas cuyas canciones no pueden faltar en cualquier fiesta. Y es que después del lanzamiento de su disco Mañana Será Bonito, los amantes del género urbano la han proclamado una de las mayores referentes a nivel internacional.

Si algo caracteriza este último proyecto de la artista es que está cargado de canciones de diversos géneros y que llega con una dosis de colores que inundan de positividad a cualquiera que lo escuche. Pues bien, precisamente los colores han estado acompañando a Karol G en cada una de sus etapas. En concreto, en su pelo.

La colombiana se pasó del negro al rubio, del rubio al castaño, de este al azul turquesa y de este al rojo pasión. Pero ahora que ha estrenado Mañana Será Bonito, parece que Karol está lista para dar comienzo a una nueva versión de sí misma. Y es que ha cambiado su look y ha sorprendido a sus fans con un nuevo color de pelo: el rosa.

Sus seguidores lo han podido saber con las fotos que ha compartido la Bichota en sus redes sociales, donde posa con una bonita flor blanca que sostiene uno de sus mechones. Como era de esperar, sus fans no han tardado en reaccionar y han llenado de halagos los comentarios de su publicación. "Modo Barbie", dice uno de ellos. "Me encanta", "Te veo mejor así", "Te ves súper hermosa" y "Divina, ese rosa te sienta muy top" son algunos de los piropos que le han dejado.

¿Quiere decir esto que Karol G está lista para dar comienzo a una nueva era después de Mañana Será Bonito? No nos extrañaría teniendo en cuenta que los artistas siempre están pensando en el siguiente paso de sus carreras.

Lo que está claro es que nuestra protagonista siempre se ha mostrado tal y como es en las redes sociales. De hecho, hace unos días compartió su enfado con la revista GQ México al conocer las fotos retocadas que iban a ser publicadas. "Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", decía en su perfil de Instagram. "es una falta de respeto a mí y a las mujeres", añadió.

Y tú, ¿qué opinas del nuevo color de pelo de Karol G?