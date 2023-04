Karol G, indignada con su portada retocada en GQ Méjico: “Es una falta de respeto a mí y a las mujeres”

Viendo la portada de Karol G en la revista GQ Méjico sólo podemos darle la razón a muchos de los comentarios en los perfiles de Instagram tanto de la artista como de la propia publicación de que es algo premeditado. Es decir, se ha hecho aposta para provocar esta reacción. Si no, no se puede entender la retocada y demencial portada con la que la propia colombiana se ha mostrado indignada.

La de Medellín ha estallado en sus redes sociales y solo las primeras palabras de su post en su cuenta oficial en las redes sociales ya dejan claro que el mensaje no va a ser ni agradable ni mucho menos: "No sé ni por dónde empezar este mensaje..."

"Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto" denuncia Karol G en su mensaje a todos sus seguidores.

Con más de 60 millones de followers sólo en IG, las palabras de la colombiana eran, son y serán muy importantes para millones de niñas y niños en todo el mundo. Porque hay que erradicar cualquier cánon de belleza, cualquier retoque fotográfico que falsee una realidad y pueda hacer sentir mal a las futuras generaciones.

Así lo ha entendido Karol G que muestra su cabreo abiertamente: "Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi y a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad".

En cuanto a las opiniones de sus seguidorxs, casi todos van en la misma dirección pero con distintos matices. "Karol G con toda la plata que tiene se puede ver asi, pero ella es feliz cómo se ve, un claro ejemplo de amor propio", "Dios mio, edición malisima!!!!!! El intento de sabotaje solo dejo mal al editor" o "Siempre sincera y alzando la voz ante la INCONFORMIDAD! si desde un inicio les dijo que no le gustó la edición, porque pasar por encima de ella y aún así publicarla? Debes hacer respetar tu opinión y eso es un mensaje para todas las mujeres! El problema no es la edición, ni las cirugías, ni los filtros, ni nada de eso porque no es la primera ni la última que las usará! Es no respetar su opinión, es no hacerlo de una forma sutil donde se resalte su belleza (en lugar de transformar su rostro) Para mi eres hermosa en todas tus facetas porque siempre vas vestida de SEGURIDAD!" han sido algunas de las más aplaudidas.

La portada no puede verse en el perfil de la publicación pero sí en el de Karol G... aunque no recomendamos verla para no llevarse un mal rato...