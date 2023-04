Bad Bunny brilla en Coachella acompañado de Post Malone o Jhayco

El conejo malo sigue haciendo historia, gracias a su impacto en la música ha sido capaz de ser cabeza de cartel de uno de los festivales más exclusivos del mundo: Coachella. Un conjunto de conciertos en el desierto de California que está en el punto de mira de toda la industria musical. Aunque la gente no lo sepa, esta fue la segunda vez que Bad Bunny cantaba en Coachella, la primera vez fue en 2019 cuando tan solo era un reggaetonero emergente, años después apareció como superestrella mundial.

Los latinos lo venimos rompiendo desde hace tiempo atrás

“Alócate y hazte mía”

Bad Bunny cantando Callaita en Coachella, 2023 pic.twitter.com/YbpS2hfMTC — cossio (@oscarmitzrael) April 15, 2023

No había pasado que el gran nombre del primer día de conciertos fuese un artista latino. El de Un verano sin ti ofreció un show de más de dos horas que dio mucho que hablar. Para llevarlo a cabo, contó con invitados de honor como Jhayco, Jowell, Randy, Ñengo Flow y Post Malone, una de las estrellas de la música americana del siglo XXI.

Lamentablemente, su actuación se vio afectada por problemas de sonido y para consolar a los fans ambos artistas publicaron en sus redes sociales un vídeo cantando La Canción de manera conjunta. Un problema en la guitarra de Posty impidió que se escucharan las canciones con normalidad y finalmente, tuvieron que cantar a capella.

Bad Bunny interpretando “La Canción” junto a Post Malone en Coachella, 2023 pic.twitter.com/dcMKsc2xlS — cossio (@oscarmitzrael) April 15, 2023

¿Colaboración con Post Malone?

Una pena, porque esta es la colaboración que nadie se esperaba, pero que todos necesitábamos. La mezcla perfecta. ¿Es posible que saquen una canción conjunta? La cover que subieron a Instagram ya acumula más de 45 millones de visualizaciones. En el vídeo, podemos ver a ambos artistas cantando La canción a guitarra y voz. Post Malone se encargaba de armonizar el tema con los acordes y Bad Bunny ponía la voz a la canción. Una versión acústica que mucha gente sueña con tener en plataformas digitales.

Bad Bunny zanjando polémica

En el repertorio del concierto, el artista interpretó prácticamente todos sus grandes éxitos. Empezó el evento con Me portó bonito y culminó con Después de la playa con un gran show pirotécnico y audiovisual que enamoró al público americano.

Nunca me van a conocer por un video, una entrevista, en TikTok. Si quieren conocer, yo los invito a mi casa

Además, en los últimos meses el artista ha sido criticado fuertemente por sus actitudes y se han viralizado varios vídeos de él tratando con poco respeto a sus fans e incluso tirando sus teléfonos móviles al mar. Por ello, en un evento tan importante como Coachella, el cantante quiso dedicar unas emotivas palabras a sus fans para dejar claro cómo es él en realidad.

"No saben lo que sentimos, vivimos. Nunca podrán saber lo que siente un corazón. No lo crean. Nunca me van a conocer por un video, una entrevista, en TikTok. Si quieren conocer, yo los invito a mi casa. Mi nombre es Benito Martínez Ocasio. He conocido mucha gente linda y mucha gente fea también. De ambos se aprende. Yo sé quién soy, se cuál es mi propósito y se los juro, lo voy a cumplir. No se preocupen por mí, estoy bien. Yo no me he arrepentido de nada ni de errores" Declaró Bad Bunny a lo largo de su performance.

Kendall Jenner, ¿fan de Bad Bunny?

Apoyando estas palabras y su música se encontraba Kendall Jenner, quién la prensa rosa ha insinuado que es la actual pareja del intérprete. Varios vídeos en Tik Tok han dejado claro que la modelo disfruta mucho de la música del puertorriqueño ya que se la veía bailar en primera fila.