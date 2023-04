Las redes arden por un polémico mensaje de Bad Bunny que implica a Harry Styles

La actuación de Bad Bunny en Coachella 2023 está siendo noticia en todo el mundo. Titulares y minutos de radio y televisión en los principales medios de comunicación que destacan el hecho de que el reggaetonero se ha convertido en el primer artista latino que es cabeza de cartel del citado festival.

Sin embargo, en las redes sociales se ha abierto un segundo frente en el que la actuación del de Puerto Rico ha levantado ampollas. Porque durante un momento de su actuación, en las pantallas gigantes del show se mostraban mensajes en redes sociales de usuarios anónimos. Uno de ellos ha sido el centro de la polémica: "Buenas noches. Benito podría haber hecho As it was pero Harry nunca podría haber hecho El apagón".

El mensaje, sin nombre de usuario ni fotografía, no aparece en una simple búsqueda en la red social de Twitter a la que parece corresponder el formato mostrado en la pantalla. Ninguna mención en ninguna otra red, ningún usuario identificado al tuit...

Una circunstancia que ha motivado que muchos usuarios se hayan pensado que el mensaje sale directamente del artista o de su entorno. Pero, ¿por qué el reggaetonero decidió mostrarlo durante su show en Coachella? Hay que recordar que el británico fue cabeza de cartel del 2022 en el que no lo fue Bad Bunny.

¿Existe un pique entre ambos artistas? ¿Enemistad? No parece que sea el caso puesto que en el último año se ha visto al de Puerto Rico presente en un concierto de la gira del ex One Direction. Y hace escasas semanas protagonizó un Carpool Karaoke en el que no tuvo dudas en lanzarse a cantar el mencionado As it was.

Hay quien ha asegurado que la rivalidad puede venir de su competencia tanto en las principales listas de reproducción de las plataformas más escuchadas como en los principales premios. Porque si Bad Bunny fue el artista más escuchado del 2022, As it was fue la canción más reproducida de ese año por encima de cualquier canción del disco Un verano sin ti del artista latino.