Aitana: “Os ha sorprendido ‘Los Ángeles’, pero con el siguiente single os vais a morir”

El estudio de LOS40 Global Show ha abierto sus puertas esta semana para recibir a Aitana, una de las cantantes más importantes de la escena musical española. La artista ha estrenado nueva era recientemente con el lanzamientos de Los Ángeles y ha visitado el programa de Tony Aguilar para hablar sobre esta etapa de su carrera y lo que está por venir.

Nueva era

"Alpha es una comunidad, una nueva era. Quería hacer algo generacional. Pensé en hacerlo de la Generación Z, pero siempre hablamos de la generación pasada o presente y no hablamos de la futura, que es la alpha. Además, el nombre en sí me parecía que tenía mucha fuerza. Quería hablarle a esas generaciones que vienen".

Aitana - Los Ángeles (Video Oficial)

Un disco en el cajón

"Dentro de este álbum van a estar Formentera y En el coche, que ya tenían un poco de electrónica. He dejado algunas canciones fuera porque no las acababa de ver dentro de este rollo que estoy haciendo ahora. El disco que viene ahora lo empecé a hacer en 2020, pero he dejado muchas canciones en un cajón. Me tiré tres meses encerrada en un estudio entre Madrid, Miami y Los Ángeles y he echado en ese nuevo disco todo lo que tenía dentro".

DJ Aitana

"Tenía claro que alrededor de Alpha quería hacer un concepto divertido en el que hubiera mas cosas, romper esa barrera entre artista y persona que consume su música. No solo hacer conciertos multitudinarios, también una fiesta con las referencias electrónicas que había cogido para el disco. En abril hago otra Alpha House en México. Me gusta porque estoy cerca del público. Y dije: 'Si hago ese tipo de fiestas quiero aprender a pinchar'. Decidí meterme en clases y consumir mucha música de ese género. En casa tengo mi mesa de mezclas y es divertido. No soy la más crack del mundo, pero estoy aprendiendo".

El siguiente single

"A lo largo del año llega el disco. Antes del lanzamiento habrá dos singles más. Con el siguiente sencillo vais a flipar. A la gente le ha sorprendido Los Ángeles, pero el siguiente tiene una referencia que os vais a morir".

Si quieres ver la entrevista completa de Aitana en LOS40 Global Show…¡dale al play!