María Pombo enseña su nuevo vestidor: “Es más grande que mi casa”

Tener un vestidor en casa es un sueño para muchos y un imprescindible para una influencer como María Pombo. Ya lo vimos hace tres años cuando, tal y como ha hecho ahora, la influencer enseñó el antes y el después de la que ella misma calificó como una de sus partes favoritas de la casa. Ahora, la madrileña ha hecho lo mismo en la casa a la que se mudó hace unos meses.

Desde que se conoció la noticia de que la influencer se mudaría a una nueva casa, María Pombo no ha dejado de compartir a través de sus redes sociales el avance de la reforma y la mudanza. Un nuevo hogar que comparte con su marido Pablo Castellanos y su pequeño Martín; mientras esperan la llegada de su segundo bebé, una niña que ya anunciaron que se llamará Vega.

La última novedad sobre la casa es el increíble vestidor que ha diseñado la influencer. Si el anterior era espectacular, el nuevo lo es aún más. Tanto que incluso la propia María Pombo ha afirmado que es "el vestidor con el que nunca llegué a soñar porque está muy por encima de todas mis expectativas".

Un vestidor de lo más completo

La estancia es sencilla a la vez que elegante. El color protagonista es el blanco, que encontramos en la mayoría de los muebles. Para romper con esa monocromía, la influencer ha incluido algunas partes en un tono rosado muy suave y detalles en madera, que combinan con el suelo de la habitación. Además, el espacio cuenta con unos grandes ventanales que hacen que sea muy luminoso.

Por no hablar de todo el espacio de almacenaje que ha conseguido María Pombo. El vestidor cuenta con cinco armarios, una cómoda con cajones y una parte con un pequeño sofá, un tocador y una zona que va de izquierda a derecha ocupando por completo una de las paredes del vestidor, llena de baldas y barras para colgar ropa que la influencer ya ha llenado con su extenso fondo de armario.

Las reacciones al vestidor de María Pombo

Como era de esperar, la publicación se ha llenado de comentarios y reacciones. "Al próximo que me diga que el dinero no da la felicidad me lo cargo. Será igual llorar en ese vestidor que en mi piso que es casi como el vestidor?", ha comentado una usuaria de TikTok. También han sido muchos los que han resaltado el tamaño del vestidor, afirmando que solo esa estancia es más grande que su casa entera.

No solo han sido sus seguidores quienes han comentado la novedad, también otros influencers y amigos de María Pombo han mostrado su admiración. Violeta Mangriñán ha dicho que "eso es un vestidor y lo demás son tonterías"; mientras que Rocío Osorno ha afirmado que está "cogiendo ideas para el que me quiero hacer en Sevilla".

La verdad es que la nueva casa de María Pombo es espectacular. Si no quieres perderte ni un detalle o quieres coger inspiración para tu propio hogar, la influencer ha creado una carpeta en sus historias destacadas de Instagram para que podamos seguir todas las novedades al respecto. Y, por supuesto, todo basado en las últimas tendencias en cuanto a muebles y decoración.