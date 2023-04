Miguel Bosé desvela el inesperado motivo del cambio en su voz durante su entrevista con Mercedes Milá

En los últimos años hemos sido testigos del cambio de voz que ha experimentado Miguel Bosé. Se ha hablado mucho sobre esta transformación y se han difundido muchas teorías, pero por fin, sabemos la causa porque la ha contado él mismo en su entrevista con Mercedes Milá en Movistar +.

“Pasé ocho años buscando diagnóstico certero y todos decían, ‘es emocional’. Luego dijeron, ‘es pulmón’. Luego dijeron, ‘es reflujo’. Hace un mes, el médico generalista que te prepara para el pre operatorio y el post operatorio me dijo: ‘Miguel, he visto en la ecografía en la zona alta, algo que me ha creado una sospecha’”, relataba sobre el calvario que ha sufrido en los últimos años.

“Esa sinusitis crónica que te afecta las cuerdas y que moquea no es crónica, todo eso es causado por una muela”, soltaba para asombro de Milá.

Ocho años, nadie lo vio, hasta que ese señor lo vio. El maxilofacial me dijo, ‘a ti te han perforado el hueso con un implante, la raíz se ha infectado y no te duele porque drena. Eso es lo que te crea que tus cuerdas vocales estén siempre llenas de mucosidad y flema y que no puedas hablar’”, contaba.

Solucionando el problema

Con el diagnóstico certero, tomó medidas y parece que todo está encauzado hacia la recuperación total de su voz.

“Me operaron hace un mes y al día siguiente, la voz volvió completamente como la estás escuchando ahora. Estoy haciendo todos los días foniatra porque al forzar tanto la voz durante ocho años la descoloqué, me la comí. Una vez que haya terminado de colocarla y que la haya colocado bien tendré que aprender, de nuevo, a cantar”, aseguraba.

Pero está en el camino y eso es lo importante después de tanto tiempo.