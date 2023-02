Miguel Bosé vuelve a España y su reacción cuando le preguntan por Nacho Palau da para debate

Sálvame anunció el brutal altercado que Miguel Bosé había tenido con la prensa cuando le preguntaron por Nacho Palau a su llegada a España. El cantante ha vuelto a nuestro país para trabajar en un nuevo proyecto musical y era pillado por los reporteros a su llegada a ARCO, la exposición de Arte Contemporáneo que se celebra en la capital.

No se paraba mucho a hablar con la prensa y era bastante escueto, al limitarse que estaba muy ilusionado con volver a trabajar en España. Pero cuando le preguntaban por su ex pareja, al que pudimos conocer más intensamente durante su paso por Supervivientes, su reacción no era la más esperada.

Bosé agarraba y bajaba los micrófonos de los reporteros mientras les pedía “chicos, chicos” y les dedicaba una mirada intensa que parecían decir, ‘se acabó, por ahí no sigas’.

Y es que, tras su paso por Honduras, Nacho Palau fue diagnosticado de un cáncer de pulmón del que se está tratando. Un momento en el que se produjo un acercamiento entre el alicantino y el cantante que, tras su polémica ruptura, se habían mostrado distanciados.

Debate abierto

Una vez vistas las imágenes Jorge Javier Vázquez fue claro: “No me parece que sea un pollo. A mí me parece que, ante una situación complicada como un estado de salud, no quiero hablar y no me preguntéis más, a mí no me parece un pollo. Me parece querer parar”.

Adela González, por su parte, aseguraba que podía entender la mirada de enfado, pero no, el gesto de bajar los micrófonos. “Se lo podía haber ahorrado”, opinaba.

Un debate abierto con posturas enfrentadas. Belén Esteban también se posicionaba al lado del cantante y podía llegar a entender su comportamiento cuando te pillan con preguntas incómodas y no siempre reaccionas de la mejor manera.

Está claro que el regreso de Bosé a España va a dar mucho que hablar.