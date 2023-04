Alba Carrillo, vetada de los programas de Telecinco

Las cosas en el universo Mediaset no paran de cambiar y es que según publicaba el periódico La Razón, Alba Carrillo, una de las colaboradoras habituales de Telecinco, ha sido vetada dentro del grupo. La tertuliana lleva días alejada de los focos del plató de Ya es mediodía, en el que destacaba por ser la tertuliana estrella en la sección Fresh y todo parece indicar que seguirá así.

Desde verTele aseguran que Unicorn Content, la productora de televisión a la que estaba vinculada, ha decidido prescindir de su contrato. Según esta cabecera el pasado 31 de marzo habría sido el último día en el que Alba Carrillo habría trabajado para la cadena. Algo que podría justificar su ausencia en Ya es mediodía en los últimos días.

Esta misma cabecera reconoce que los motivos sobre que su contrato no haya sido renovado no han transcendido, pero que ha sido un acuerdo consensuado entre la productora y la cadena.

Algo que ya adelantaba La Razón, que manifestaba que se debía a un veto que las altas esferas de Mediaset habían impuesto a la colaboradora. En esta misma línea, la revista Semana daba un paso más allá y aseguraba que “la nueva directiva” no quería un perfil como el suyo porque querían huir de las polémicas a toda costa, como hicieron hace unas semanas despidiendo fulminantemente a Marta Riesco.

Fuentes cercanas al mundo Mediaset habrían confirmado a esta última cabecera que Alba había sido “vetada por estar personada en la operación Deluxe contra La Fábrica de la Tele. No va a volver. Telecinco no quiere tener a nadie trabajando que demande a sus productoras”. Esta situación podría no gustar al grupo ya que demandar a la productora, La Fabrica de la Tele, supone en parte demandar al medio en el que trabaja, algo que ya hizo la propia Rosa Benito años atrás.

Y es que, para entender esta situación, hay que recordar que Alba tuvo una guerra abierta con la productora de Sálvame y con todo su elenco de colaboradores, algo que al parecer podría no haber gustado muchos a los jefes, que han terminado prescindiendo de sus intervenciones televisivas.

La realidad es que Alba Carrillo ha sido una de las colaboradoras estrella de la cadena, que ha protagonizado momentos únicos, que pasarán a formar parte de la historia de la televisión. La joven ha participado en numerosos programas de la casa, siendo concursantes de dos de sus realites por excelencia, Gran Hermano VIP y Supervivientes. ¿Pero será esta decisión unilateral? ¿Veremos de nuevo a la modelo conquistando la pequeña pantalla?