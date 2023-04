¿Qué fue de los miembros de Village People?

Todo el mundo, o prácticamente todo el mundo sabe hacer la coreografía del YMCA. Es poner esta canción y automáticamente todos alzamos los brazos al aire y como mínimo hacemos la Y griega. Algunos mejor que otros. Vamos a descubrir qué fue de Village People, pero antes averigüemos quienes fueron gracias a la sección de Guillem Caballé en La Ventana de la Cadena SER.

Primero, el nombre del grupo hace referencia a una conocida zona de ambiente gay de Nueva York, el Greenwich Village. Es como si aquí una banda se llamara Chueca, ya sabríamos hacia donde se dirige el tiro. Segundo, quienes eran los miembros originales del grupo: Victor Willis (el policía), Felipe Rose (el amerindio), David Hodo (el obrero), Alex Briley (el militar), Glenn Hughes (el motero) y Randy Jones (el vaquero).

El grupo fue fundado en 1977 en Nueva York por dos músicos franceses: Jacques Morali y Henri Belolo, para atraer al público homosexual con la música disco. A pesar de que los compositores eran franceses, las canciones eran todas en inglés.

Village People - YMCA OFFICIAL Music Video 1978

Si te paras a pensar puedes oír a Village Peope en un club gay, en una discoteca random, en un centro comercial o incluso en una fiesta infantil y nadie se extraña, porque hicieron temazos. A pesar de que sus temas tenían dobles sentidos y referencias claramente homos, podríamos decir que siempre han sido para todos los públicos.

Sólo algunos se molestaron un poco como la Young Men's Christian Association (YMCA) la asociación de carácter cristiano que se dedica a la ayuda y orientación de los jóvenes, porque un grupo homosexual le dedicara una canción, lo que la llevó a demandar a Village People. Sin embargo, la demanda fue retirada sin dar mayores explicaciones. Al fin y al cabo, la música es música, y más la disco, que te obliga a bailotear seas abogado o cristiano.

Otra de las canciones de los Village que causó la irritación de algunos ofendiditos fue In the Navy. La Marina de los Estados Unidos decidió usar este temazo para una campaña de reclutamiento. Se pusieron en contacto con Belolo, quien decidió ceder los derechos gratuitamente a cambio de que la Marina los ayudase en el vídeo musical. Los Village People llegaron con sus trajes de cuero y sus plumas a la Base Naval de San Diego y sacaron un buque de guerra, aviones y algunos marineritos para el videoclip que les quedó de lo más cuqui con banderitas a lo Locomía. Cuando el vídeo se empezó a emitir, algunos periódicos protestaron por el uso del dinero de los contribuyentes para financiar vídeos musicales "moralmente sospechosos". Ofendiditos ha habido siempre.

Village People - In the Navy OFFICIAL Music Video 1978

En 1986 después de haber esparcido felicidad, mucho dancing en discotecas y toneladas de talento y purpurina, la banda decide separarse y cada uno de sus integrantes inicia carrera en solitario. Pero después de tirar las plumas, el cuero, los cascos y las lentejuelas ¿Qué fue de la vida de los loquísimos miembros de Village People?

Después de fracasar con su música cada uno por separado, en 1988 deciden juntarse nuevamente editando el álbum Greatest hits, y un año más tarde continúan con Greatest Hits '89 Remixes. En 2002 vuelven a lanzar una reedición del In the street. Village People grabó y lanzó su primer sencillo nuevo en 25 años, Let's Go Back to the Dance Floor (2013). Y en 2019 un álbum de villancicos, Magical Christmas. Muy loco todo, pero es que el cotillón y las gambas no se pagan solas.

Los Village People, en 1981. / Sonia Moskowitz/IMAGES/Getty Images

Randy Jones (el vaquero) tiene 70 años y se casó con su novio de 20 años en 2004. Sigue sacando discos en solitario, el último en 2017. Victor Willis, el cantante principal de la banda, el que hacía de capitán de marina y policía se ha casado dos veces, su actual mujer es abogado. Ha tenido problemas con las drogas y ya está rehabilitado.

Glenn Huges, el motero del bigotón, falleció en 2001 de un cáncer de pulmón. Y aunque era él tenía toda la pinta, no era gay, se casó y tuvo 4 hijos.

David Hodo, de origen gitano. Se retiró tras grabar el último sencillo de los Village People. Bailarín y cantante de musicales de Broadway hasta que sus caderas aguantaron.

Alex Briley fue el soldado de los Village y hace poco cumplió los 76 años, pero Jonathan, hermano de Briley, fue identificado por algunas personas como The Falling Man, el hombre que fue fotografiado mientras caía desde una de las Torres Gemelas durante los atentados del 11 de septiembre de 2001.