Lost Frequencies se une al cartel de OMG! LaLiga junto a Aitana, Sebastián Yatra y Nervo

El cartel de la segunda edición de OMG! LaLiga, el evento musical que se celebrará el próximo 16 de junio en el estadio Metropolitano de Madrid, ha sumado un nuevo artista. La organización del show ha confirmado que Lost Frequencies, el dj y productor belga, se une a la lista de artistas que actuará sobre el escenario ante un aforo que podría rondar los 45.000 espectadores.

Felix De Laet, nombre real del artista, se une así a artistas ya confirmados en las semanas previas convirtiendo este espectáculo en uno de los macro-conciertos más espectaculares del año. Porque no todos los días uno puede disfrutar en un mismo escenario de las propuestas musicales de artistas como Aitana, Sebastián Yatra y Nervo.

Canciones como Are You With Me (que fue número 1 de LOS40 en 2015), Melody y Before Today han sonado en cada rincón del planeta creando una base de fans que aún perdura. De Laet creció en una familia de músicos y eso se nota en su forma de transmitir sus proyectos, con una creatividad asombrosa. Pasó de formarse en el piano a convertirse en un especialista del deep-house. El Dj se inspira en sonidos hip-hop y jazz para dar un paso más en sus trabajos y lograr ese toque innovador que le caracteriza.

Aitana es considerada una de las voces más importante del panorama musical actual. Sebastián Yatra es un referente de la música latina internacional. Nervo es el dúo de electrónica, formado por las gemelas Miriam Nervo y Olivia Nervo, más potente de la escena. Tres potentes apuestas para una segunda edición a la que ahora se suma Lost Frequencies y que muy pronto podría tener una nueva confirmación que sorprenderá al público.

La segunda edición de OMG! LaLiga ya tiene fecha y lugar: el próximo 16 de junio en el estadio Civitas Metropolitan de Madrid. LaLiga continúa con el ánimo de ofrecer experiencias de entretenimientos a sus seguidores, poniendo el foco en los más jóvenes. Con OMG! LaLiga pretenden celebrar cada final de temporada con un concierto que reúna a los aficionados al fútbol y a la música.

Las entradas para este gran día de música ya están a la venta. Algunas de las zonas del estadio Metropolitano ya han vendido todas sus localidades por lo que si deseas estar presente en vivo y en directo ¡no te lo pienses más!

OMG! LaLiga es una experiencia musical sin precedentes en España. Los mejores artistas del momento se darán cita en un solo espacio para hacer vivir a los asistentes una jornada inolvidable. No es fútbol, no es música... ¡Es el concierto de los fans de LaLiga! Cada temporada, al finalizar el campeonato, se desarrolla el OMG! LaLiga, un macro evento que une el fútbol y la música mediante un cartel de artistas nacionales e internacionales.