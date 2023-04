Blackpink versiona a Spice Girls y TLC en su Carpool Karaoke al que se le resiste el récord mundial

El paso de Blackpink por Coachella 2023 durante los dos fines de semana del festival ha permitido al grupo de k-pop realizar promoción con los medios estadounidenses. Y una de sus apariciones más esperadas ha sido en el Carpool Karaoke en el Late Late Show de James Corden.

Allí, la formación ha versionado a Spice Girls y TLC explicando que para ellas esas dos girlbands son dos de sus más grandes referencias. Tanto No scrubs como Wannabe han sonado a las mil maravillas en las voces de Lisa, Jisoo, Rosé y Jennie que se nota que conocen a la perfección los grupos que las inspiraron.

Porque de su versatilidad en los géneros, en las temáticas de sus canciones, y su éxito a nivel internacional extrayeron una valiosa lección que les está valiendo para convertirse en uno de los mayores grupos mundialmente hablando.

Durante su aparición en el popular coche que recorre las calles de Los Ángeles Blackpink también hablaron abiertamente del programa de entrenamiento que siguieron en sus orígenes para convertirse en un grupo. Rutinas de baile, canto, interpretación, ejercicios físicos... y también de actitud. Las poses de 'caras enfadadas' son uno de los tramos más divertidos del espacio.

Desafortunadamente, las cuatro componentes de la formación no han podido batir ningún récord mundial por mucho que el presentador les ha presentado retos como formar un Sr Potato en menos de 6 segundos, aplaudir 1200 veces en un minuto o sacar una veintena de piezas del Jenga sin tirar la torre. En esta ocasión, la girlband no ha podido batir el récord mundial.

Y debe ser uno de los pocos que no han tenido a su alcance ya que como James Corden ha recordado poseen el dominio absoluto de streams en plataformas como Spotify y Youtube y han sido el primer grupo de k-pop en llegar al número 1 de la lista de álbumes en Billboard en la historia de la lista estadounidense.

Coachella 2023 aún las espera para una segunda actuación que podrá volver a verse en directo y en abierto a través de su canal oficial en YT. Aquí hemos podido disfrutar de Pink Venom, 4D, How you like that...