La intriga y el miedo sacuden ‘La Promesa’: la visita inesperada que lo cambiará todo este jueves en La 1

Todo parece indicar que la cadena pública ha apostado fuerte por La Promesa, la serie creada por Bambú Producciones, que en tan sólo cuatro meses en antena ha conseguido levantar a todo un ejército de fans con sus tramas novedosas, los giros inesperados y mucho pero que mucho misterio. Estos seguramente hayan sido algunos de los ingredientes que han terminado por fidelizar al público cada tarde frente al televisor.

Y es que desde su estreno el pasado mes de enero ha registrado cifras de éxito en todos sus capítulos, ya que ha logrado enganchar al público en poco tiempo. Es entonces así, como la ficción de La Promesa se convierte en líder de su franja horaria llegando a registrar hasta más de un millón de espectadores cada tarde. Esta cifra parece aumentar diariamente, ya que cada vez son menos los que pueden resistirte a las historias de amor y desamor, al oscuro pasado de algunos personajes y a las tensiones que surgen en los diferentes habitáculos de la finca.

Por eso, no es de extrañar que la ficción de la cadena pública incorpore nuevos personajes a su trama que compliquen aún más los enredos entre el personal de La Promesa. Precisamente, este jueves 20 de abril, todos los empleados se preparan para recibir una visita inesperada, que lo revolucionará todo y pondrá a alguno de los personajes en una situación de peligro. Algo que ya adelantábamos en el avance semanal de la ficción de La 1 de TVE.

La visita inesperada en La Promesa. / RTVE / Bambú Producciones

Se trata de nada más y nada menos que del sargento Funes, que ya se ha dejado ver en algún capítulo tratando de poner orden en La Promesa. Hace unas semanas le podíamos ver liderando la investigación para encontrar pistas sobre el paradero de Barón, tras su desaparición. El soldado, cumpliendo con su cometido, llegó a interrogar a todo el personal de La Promesa, aunque sin demasiado éxito. Ahora regresa de nuevo a la finca, pero por un reto bien distinto y que ha sido ecomendado por el mismísimo Alonso.

El sargento Funes tendrá que hacer frente en el capítulo de este jueves a una nueva misión: descubrir el pasado de don Camilo y confirmar si trabaja para alguien o no. Sin embargo, el sargento con lo que no cuenta es que el cura es mucho más rápido que él, ya que tiene su propio plan y no se dejará pillar tan fácilmente.

¿Conseguirá el sargento Funes destapar toda la verdad sobre don Camilo? Y lo que es mejor ¿conseguirá acecharle antes de que orqueste su plan B? Saldremos de dudas en unas horas.

Y tú ¿también estás enganchando a este serie?