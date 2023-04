‘Cómo quieres que te quiera’, de Rosario, tendrá una nueva versión con Sebastián Yatra

La voz kids tiene nueva edición y una de las coaches es Rosario Flores que este jueves noche se pasó por El Hormiguero para hablar del programa y hablar de algunos hombres importantes en su vida.

Una de las sorpresas de la noche la dio mientras jugaba a Adivina la canción con Trancas y Barrancas. Las hormigas le ponían unos segundos de alguna canción suya o de algún familiar y ella tenía que adivinar cuál era.

Le costó, pero sirvió de excusa para verla cantar No dudaría, Que me coma el tigre, de su hermano Antonio Flores y su madre, Lola Flores, o Cómo quieres que te quiera, una canción suya que no tardó en adivinar.

“Con esta canción tengo una sorpresa muy grande. No puedo decir nada de mi disco, pero...”, anunciaba la pequeña Flores. Empezó resistiéndose a dar más información, pero al final acabó confesando que “ya sabéis que voy a hacer un disco de mis éxitos con artistas y esta, que es una canción para mí muy importante de mi carrera la voy a hacer con... empieza por S y termina por N, su nombre, no su apellido”.

En seguida el público gritó Sebastián Yatra y ella lo confirmó. “Desde aquí le mando un beso a Yatra que me ha hecho una versión, que no quiero decir nada, pero, muac”, añadió. Deseando estamos de escucharla, aunque de fechas, todavía, nada de nada.

Recordando a Quique San Francisco

No fue el único hombre del que habló. También tuvo unas palabras para Quique San Francisco, viejo amigo del programa que falleció en 2021. “Cada vez que vengo aquí y te veo me acuerdo de Quique porque esta era su casa. Tengo un vacío muy grande con Enrique y una penilla muy gorda todavía en el cuerpo. Le echo muchísimo de menos, más que cuando estaba. Me arrepiento de no haber estado más con él, de no haberle cuidado más. Tengo mi cosita con Enrique. Le echo mucho de menos”, confesó emocionada.

“Nos teníamos un amor enorme. Él ha sido uno de los hombres de mi vida. Me conoció con 18 años y me formó y me hizo la mujer que soy yo hoy”, reconoció. Y contó que su madre nunca entendió que le gustara Quique al que su padre le llamaba Marlon Brandon cuando llamaba por teléfono. “Se metían mucho en mi casa conmigo por estar con Enrique”, decía entre risas.

“Él era una persona adorable y con las mujeres era maravilloso, el más generoso del mundo y el que más te cuidaba, el que más te mimaba, era maravilloso”, añadía, “muchas veces digo, no entiendo por qué no seguimos Enrique y yo, no lo entiendo, porque, además, rompimos queriéndonos”.

Amor por Pedro

En ese momento se dio cuenta de que quizás sus palabras no gustaban a su marido, Pedro Lazaga.

“Si me está escuchando mi marido, perdóname, que del quien estoy enamorada es de él. Estoy yo loca por mi marido. Es otra etapa de la vida”, aclaraba consciente de que se entendería este homenaje a Quique al que tanto quiso.

Una vez más, Rosario demostró la naturalidad con la que siempre habla de su vida.