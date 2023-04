Belinda habla del liderazgo de Aitana y Rosalía: “Ya no hay tantos prejuicios”

Hace unas semanas, por primera vez en el Top 50: España de Spotify, la lista estaba encabezada por mujeres, tres de ellas españolas. Lola Indigo, Rosalía, Aitana y Karol G ocuparon los puestos más altos del ranking, logrando un hito que corrobora el cambio de tendencia y la nueva era en la industria musical donde ellas, por fin, empiezan a tener el reconocimiento que merecen y por el que llevan tantísimo tiempo luchando.

🇪🇸 (14/04) Por primera vez en la historia, tres mujeres españolas distintas lideran el Top3 de la lista de Spotify España



#1 EL TONTO

#2 BESO

#3 LOS ÁNGELES pic.twitter.com/ieBZKyEULp — ♥️ Spotify España Data (@SpainSpotify) April 15, 2023

El éxito de estas mujeres todoterreno ha sido muy aplaudido en redes sociales, y no solo por los fans más incondicionales. Sus compañeras del sector también lo han celebrado, como es el caso de Belinda. La mexicana está en Madrid promocionando el inminente estreno de la segunda temporada de Bienvenidos a Edén en Netflix y, en una entrevista con LOS40, ha hablado sobre lo ocurrido esta última semana en la popular plataforma de streaming.

"Me da muchísima alegría", dice Belinda. "Me da mucho orgullo que las mujeres cada vez estemos más fuertes en todos los sentidos. En música ya no hay tantos prejuicios. Lola Indigo, Rosalía, Aitana y Karol G son increíbles, muy talentosas y tienen un gran corazón. Me da muchísima alegría que les esté yendo tan bien".

Las palabras de Belinda coinciden con el sentimiento general de una parte de la opinión pública que llevaba tiempo demandando más presencia de artistas femeninas en las principales listas de Spotify. Además, en nuestro caso, las declaraciones de la cantante de Bella traición nos han invitado a fantasear con una posible colaboración con cualquiera de estas cuatro estrellas de la música. ¿Lo bien que suena un Belinda feat Aitana? ¿Y un Belinda feat Lola Indigo y Karol G? Sería increíble si llega a producirse cualquiera de estas combinaciones, aunque a día de hoy Belinda está totalmente enfocada en Bienvenidos Edén.

La música de Belinda

Belinda estrena este viernes en Netflix la segunda tanda de capítulos de Bienvenidos a Edén. Pero ojo, porque, en paralelo, la cantante ha estado sacando colaboraciones con diferentes cantantes y grupos. Abraham Mateo, Lérica, Omar Montes y Ana Mena son algunas de las últimas, aunque, tal y como nos confirmó en su última visita a los estudios centrales de LOS40, Belinda lleva tiempo preparando su propia música, por lo que este año podríamos llegar a disfrutar de un nuevo disco diez años después del anterior.