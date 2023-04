Ibai Llanos, obligado a pasar por quirófano: "Ha habido un momento que estaba cuajado"

Ibai Llanos ha dado una sorprendente noticia a sus seguidores. El streamer y creador de contenido ha tenido que ingresar en el hospital para pasar por quirófano. Aunque solo ha permanecido hospitalizado unas horas, la noticia ha chocado.

Solo unas horas antes, el vasco estaba presentando un evento, el Disaster Chef, retransmitido en su canal de Twitch la pasada noche. Poco después, Llanos emitía un vídeo desde la cama del hospital contando lo ocurrido: "Que me saquen de aquí".

Ibai Llanos: "Estoy como un toro total"

"Nada, chavaeles.Me tienen que hacer una punción lumbar", anunciaba el streamer a través de sus redes sociales. Recalcando que el ingreso hospitalario ha durado solo un par de horas. "Si os habéis hecho alguna vez una punción lumbar, te tienen que medir la presión, pero ya está", terminaba.

Ibai Llanos desde el hospital / Instagram

Se trata de una prueba con aguja que se realiza en la parte baja de la espalda, entre dos huesos lumbares, para tomar muestras de líquido cefalorraquídeo. Se lleva a cabo para diagnosticar determinadas afecciones médicas.

"Les he dicho: 'yo a mediodía me piro'", explicaba. "Que me saquen de aquí", clamaba Ibai con expresión seria en su vídeo.

Solo unas horas después, el youtuber había subido más stories en su cuenta de Instagram informando a sus seguidores de cómo se encontraba. "Estoy como un toro total", aseguraba ante su cámara.

"Me han ingresado hoy por la mañana y en cuatro o cinco horas y ya estamos por aquí", contaba. Aunque aseguraba sentirse bien después de la punción lumbar, Llanos contaba que había sido una experiencia "un poco rara": "Ha habido un momento que estaba cuajado".

Volcado en su entrenamiento

📸 || Ibai en sus historias de instagram sobre su cambio físico! pic.twitter.com/PSz8UIinGd — Info Ibai (@INF0IBAI) April 18, 2023

Tan solo un par de días antes de su ingreso en el hospital, Ibai Llanos compartía otro vídeo en sus redes sociales para sus seguidores en el que detallaba un poco cómo estaba siendo su evolución física desde que entrena: "Estoy en modo toro total".

El streamer explicaba que había decidido dedicarse a una de las actividades deportivas que más le apasionan: el fútbol. "Por eso estoy entrenando cada día además de jugar un partido todos los miércoles", añadía.

"La verdad es que voy muy feliz, como si tuviera 15 años otra vez. Estoy con la mejor dieta que he tenido nunca. Me encuentro muy equilibrado haciendo déficit calórico", continuaba explicando el vasco. "Ánimo a todos que se puede lograr, estoy en la pelea y me encuentro fuerte", concluía con un mensaje de ánimo a todos sus seguidores.