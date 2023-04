Familias endemoniadas, gamberras y diversas conquistan la cartelera de estrenos de cine del este 21 de abril

Aún seguimos sin superar el increíble Primavera Pop 2023 que tuvimos el pasado viernes, pero toca centrarse en el nuevo fin de semana. Pese a que este domingo debería estar dedicado a la literatura, nada nos impide tirar del séptimo arte para tener un planazo en estos días. Y más con los estrenos que han llegado a nuestra cartelera.

Y es que los cines españoles se han llenado de títulos atrevidos, de todos los géneros y que dejarán a los espectadores con ganas de ver más de uno, y no es para menos. Está desde el terror de una de las sagas más amadas por los fans del género a comedia patria con la que reírte en familia, pasando por uno de los títulos que ya suena para la próxima edición de los Premios Goya 2024. ¡Casi nada!

Si aún no te has decantado por ninguno, no te preocupes. En LOS40 te contamos todos los estrenos y de qué va cada uno, por si eso te ayuda a elegir qué ver este fin de semana. No te pierdas la lista a continuación, y recuerda consultar tu cine de confianza para saber si están disponibles:

¡Vaya vacaciones!

José y Manuela aman a sus nietos, pese a que los ven demasiado porque sus hijos se los dejan constantemente. Con el viaje de sus vidas preparado, éstos les avisan de tener un compromiso de trabajo importante, por lo que les toca cancelarlo y cuidar nuevamente de los pequeños. Eso sí, cuando se den cuenta de que es todo una excusa para irse a relajar a Bali, la polémica estará servida.

20.000 especies de abejas

Cocó tiene tan solo ocho años, pero es suficiente para ver que no encaja con lo que se espera de cómo tiene que ser una chica de su edad. Le llaman Aitor, pero es incapaz de verse en esa identidad. Su madre, que no pasa por un buen momento, volverá a casa de su madre y tía, donde además de conectar con la apicultura, lo hará con su hija.

Posesión infernal: El despertar

Dos hermanas separadas se reencuentran después de un tiempo, aunque no de la forma en que pudieron imaginar. Entre ellas surgen los demonios, terminando por poseerlas y convertir todo en una batalla digna del propio infierno.

Sí quiero, o no

Allen y Michelle se ven en el momento vital de casarse, por lo que deben presentar a sus padres para que se conozcan de una vez por todas. El evento cobra un sentido de lo más familiar, aunque no cómo pensaban: ambos matrimonios llevan meses engañándose los unos con los otros, algo que termina por convertir la velada en toda una experiencia en la que disimular sus respectivos affaires.