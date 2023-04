Así se juega a ‘Inmortals of Aveum’: 6 minutos de gameplay de la nueva IP de EA

EA Originals y Ascendant Studios han estrenado más de 6 minutos de gameplay en el nuevo avance de Immortals of Aveum, ofreciendo una visión ampliada del innovador shooter mágico en primera persona para un solo jugador. Para hacerse una idea de la jugabilidad, es una muestra de su potencial.

El tráiler gameplay muestra a Jak luchando contra las fuerzas de Rasharn, donde se pone de manifiesto el combate basado en hechizos del juego, en el que el jugador maneja los tres tipos diferentes de magia: Fuerza (Azul), Vida (Verde) y Caos (Rojo). A través de sigilos, anillos y tótems, el juego se puede personalizar para adaptarlo al estilo de juego preferido de los jugadores.

Este título es uno de los primeros juegos en usar el motor Unreal Engine 5.1. Immortals of Aveum aprovecha las nuevas tecnologías del motor, como la iluminación dinámica Lumen y el aumento del rendimiento de los polígonos Nanite.

Immortals of Aveum se estrena el 20 de julio de 2023 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de EA App, Steam y Epic Games Store por 59.99€ (PC) y 79.99€ (consolas).

Historia de Inmortals of Aveum

Immortals of Aveum está ambientado en un original universo de fantasía envuelto en magia, plagado de conflictos y al borde del abismo. Los jugadores experimentan este juego lleno de acción y cinemático a través de los ojos de Jak, que se une a una orden de élite de magos de combate, dominando los tres colores de la magia; azul, verde y rojo, diezmando las legiones de enemigos con astutos ataques encadenados y contadores bien sincronizados. Combinando una historia moderna en un entorno de fantasía, el mundo de Aveum está lleno de personajes inolvidables, acción trepidante y combates basados en hechizos que desafían las convenciones de los FPS.

Nacido sin poderes y en la indigencia, Jak es lo que se conoce como un Fortuito, alguien que inesperadamente manifiesta habilidades mágicas más tarde en la vida. Con su nuevo potencial, Jak es reclutado por el general Kirkan para unirse a la Orden de los Inmortales y se ve empujado a regañadientes a la interminable guerra de la humanidad por el control de la magia.

Con poderosos dominantes de la magia y legiones de soldados en ambos lados de la guerra perpetua, Jak y su orden de élite de los Inmortales deben descubrir los misterios del turbulento pasado de Aveum, si hay alguna esperanza de salvar su futuro. La campaña cinematográfica de Immortals of Aveum cobra vida gracias a un reparto de gran talento formado por famosas voces, como son Darren Barnet (Never Have I Ever, Road House y Gran Turismo) en el papel de Jak, o Gina Torres (Suits, Pearson y Firefly) como el general Kirkan.