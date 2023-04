Jimena Amarillo: “Estaba harta de que la gente compartiera mis canciones para llorar”

Jimena Amarillo se ha convertido en una de las cantautoras españolas más escuchadas del momento. La joven es todo un referente de la escena pop española gracias a temazos como Cafeliko o Ni se nota. En 2021, Jimena lanzó su primer álbum de estudio, Cómo decirte, mi amor, un disco lleno de temazos donde dejaba clara la sensibilidad que tiene a la hora de componer.

Ahora, dos años después, la artista ha lanzado su nuevo álbum: La pena no es cómoda. Un álbum donde refuerza el concepto de cantautora de nueva generación. Y es que ella es como Juan Palomo, ella se lo guisa, ella se lo come. Y es que la artista ha compuesto, producido y diseñado todo el álbum. ¡Una mujer del renacimiento!

Para hablar sobre este nuevo álbum, Jimena nos concede una entrevista. Su espontaneidad y sentido del humor hacen que la charla sea distendida y, sobre todo, divertida.

Pregunta (P): La Pena No es Cómoda es tu segundo álbum de estudio, ¿son los mismos nervios que en el primero?

Jimena: Pues de momento no. La gente me lo está preguntando, pero estaba más nerviosa con el primero. Y en este no lo estoy. Quizá es porque lo he producido yo y no tengo ninguna inseguridad a la hora de presentarlo.

P: El primero llegó en 2021, muy cerquita de aquel confinamiento, supongo que la celebración será distinta.

Jimena: Pues no he pensado en eso. Es que tengo tantas cosas esta semana que estoy loca viva. Pero yo supongo que un fiestón y un ciego del copón. Encima ahora que soy una moderna madrileña, pues saldremos por aquí. Me apetece algo pijo.

P: Uno de los primeros singles de este nuevo disco, Porque tú lo sabrías, tiene un sonido más rock, ¿te apetecía experimentar en este género?

Jimena: Total. Es que yo quiero abarcarlo todo. Yo soy una chica que lo abarca todo. Así que dije, pues voy a empezar con un rock. Es super predecible, pero lo voy a hacer. Para que luego saliese el disco y la gente pensase “nena, que yo pensaba que ibas a hacer un rock”. Y no, no es así. Me gusta jugar conmigo misma.

P: También vemos loops y nuevos elementos en Billete de amor, Para que no me quieras ver ¿cómo ha evolucionado tu sonido desde Como decirte, mi amor? Es que suena menos acústico y más producido.

Jimena: Es verdad que a la hora de producir las canciones no ha cambiado absolutamente nada. Menos María La Portuguesa, que me vine arriba, es solo un loop de un acorde. Es que siempre lo hago así. Voy loopeando, pero esta vez he metido muchos más instrumentos.

P: Me sale mucho en TikTok gente experimentando con loops

Jimena: Total, es lo que se lleva ahora.

P: Es verdad que en una época donde abres los créditos de una canción y te salen doscientos nombres, me ha sorprendido que en tus canciones solo está el tuyo.

Jimena: ¡Qué agobio! Es que yo pienso en hacer una quedada de producción con gente y me vuelvo loca. No sabría cómo hablarles, cómo decirles que no me gustan las cosas. Soy una persona super rara. Hago las canciones super yo todo el rato. Pero uno de los objetivos que tengo ahora es empezar a hacer cosas con gente porque, nena, no se puede estar sola una todo el rato.

Uno de los objetivos es empezar a hacer cosas con gente

P: Empieza con Amaia, que he visto que te comenta las publicaciones...

Jimena: ¡Uy, cómo nos gusta rascar cositas! Ya veremos, ya veremos. Yo solo digo que si Jimena Amarillo saca una colaboración es para no dejar indiferente a nadie. No la tengo ni hecha ni nada, pero si hago una colaboración será para que digas “qué cojones hace haciendo una colaboración con esta”.

P: La pena no es cómoda es el título del álbum y de una de las canciones. Parece toda una declaración de intenciones. ¿Sigue faltando empatía con la gente que está triste?

Jimena: No, qué va. El título viene dado porque yo ya estaba harta de que la gente pusiese por Instagram o Twitter que ponía mis canciones para llorar. Un día me rallé y dije “nena, espabila, un poco de felicidad” que la pena no es cómoda. Y me pareció gracioso.

Estaba harta de que la gente pusiese por Instagram que ponía mis canciones para llorar

P: En Baldosas vuelve a aparecer el café, tras Cafeliko, uno de tus mayores éxitos.

Jimena: Ya ves, ya no lo soporto.

P: ¿Qué dices?

Jimena: A ver, no. Ahora la hemos cambiado más en directo. Ahora me hago la chula y toco en directo. Pero esa canción la noto super alejada de lo que hago. Pero me encanta, que es mi esencia.

P: Pero, ¿cuántos cafés tomas al día?

Jimena: Cuando llegué a Madrid me dio un ataque de nervios. Entonces desde hace tres meses me tomo dos al día. Pero antes me tomaba cinco al día. Hay que controlar esas cosas.

P: Tenemos que hablar de tus letras. Hablas mucho de amor y desamor, ¿desde qué punto de vista es más fácil escribir?

Jimena: Pues mira, mi primer disco fue escrito durante una época en la que lo estaba pasando fatal. Este ha sido escrito durante una etapa donde estaba bien. Yo pensaba que era desde el desamor, pero me he dado cuenta de que no. No te puedo responder.

P: Hablando de canciones, ¿quién es Lucía, la persona que da nombre al interludio del disco?

Jimena: Mi exnovia. Ya mi exnovia. Ya me ha pasado dos veces, tío. Que saco el disco cuando lo he dejado con mi pareja. Imagínate. Yo estoy curada de espanto. Es que así no se puede seguir. Yo he decidido parar con mi lesbianismo porque no puede ser. Pero sí, Lucía es mi expareja. También hay canciones para otra gente.

Ya me ha pasado dos veces que cuando saco el disco lo dejo con mi pareja

P: ¿Hay un inteludio para separar dos partes diferenciadas del disco?

Jimena: No, el interludio lo hice para hacerme yo la chula. Lo vi en los discos más profesionales. Si es que no canto ni yo, si canta Lucía.

P: Hablando de canciones, ¿por qué versionar María La Portuguesa?

Jimena: Porque yo empecé haciendo versiones. Quería mantener esa esencia de cómo empecé yo. Bueno, es mentira, en verdad lo hice para que Silvia Pérez Cruz la escuchara.

P: ¿Y la ha escuchado?

Jimena: ¡Qué la va a escuchar!

P: Cafeliko y Si se nota son dos canciones que marcaron tu carrera, ¿cómo te diste cuenta que estaban funcionado?

Jimena: Si se nota fue con la que me llamaron del sello. De repente, de la nada, me la metieron en un top 50 de España. Yo no sabía ni lo que eran las listas de Spotify. Me empezó a seguir gente y yo seguía haciendo lo mío. Cafeliko fue el pop moñas que necesitaba la gente. Guardo muy buen recuerdo.

P: En épocas donde todo se consume tan rápido por plataformas como TikTok, ¿has pensado en algún momento escribir una canción para petarlo en este sitio?

Jimena: Ni de coña. Eso te digo que no lo voy a hacer en mi vida. Me da una angustia. De hecho, me están diciendo de subir TikToks para mi disco. Mi respuesta es que es una plataforma que no he usado nunca. No me voy a forzar. Mi música la hago para otra cosa. Es que no me saldría.

P: Y para terminar, ¿qué te espera este año después del lanzamiento del disco?

Jimena: Pues no lo sé. No tengo ni idea ni quiero tenerla. Siempre he vivido sin saber que me espera. Sé que voy a tocar muchísimo y que en menos de quince días me voy a Bogotá a presentar este disco. Creo que me parece una locura. Quiero seguir viviendo sin esperar nada.