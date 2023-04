Elena Tablada lo tiene claro: luchará por sus hijas ante los tribunales contra Javier Ungría

Ha pasado ya más de un año desde que Javier Ungría y Elena Tablada ponían el punto y final a su matrimonio. Sin embargo, a pesar de que hayan pasado más de 365 días y de que cada uno haya rehecho su vida, la guerra entre ellos no ha cesado y durante este tiempo se han lazado pullitas e indirectas de todo tipo.

Apenas hace unos días se conocía que ambos se verían las caras en los tribunales, pero por si fuera poco, un círculo muy cercano a la diseñadora aseguraba a Semana que habían terminado "como el rosario de la aurora". Parece que la guerra ha llegado a tal límite que "no se pueden ni ver".

Entre tantas especulaciones que se han hecho en los últimos días, ahora ha sido la propia diseñadora quien ha querido aclarar todo en Y ahora Sonsóles y ha hablado abiertamente sobre el proceso judicial al que se enfrentara con su ex.

"Pelear o batallar son palabras muy feas. Yo lo único que quiero es lo mejor para mis niñas y por eso me entrego tanto en cuidarlas y protegerlas", decía sin desvelar más detalles ni tampoco los motivos por los que han tomado la decisión de enfrentarse en los tribunales. No obstante, si hay algo que le preocupa a Elena Tablada como a cualquier madre son sus hijas: "Quiero que mis niñas se críen juntas y con valores. Así llevo haciéndolo desde hace 13 años que me convertí en mamá", sentencibaa.

Un matrimonio de idas y venidas

Aunque a priori parecían la pareja ideal, lo cierto es que parece que para Elena Tablada, el empresario no resultó ser la persona que esperaba. Todo era perfecto, eran halagos por todos lados, pero después de pasar por el altar y darse el 'sí, quiero', la cosa cambió.

"No sé muy bien ni por qué se acabó. Con el tiempo descubrí que no era la persona de la que me había enamorado", decía al respecto.