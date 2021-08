Elena Tablada, al natural en su último posado en bikini: "Perfectly imperfecta"

"Todos mis momentos por suerte terminan con una sonrisa", anunciaba Elena Tablada en una de sus últimas y más aplaudidas publicaciones en su perfil de Instagram en la que ha presentado una secuencia de tres fotografías luciendo un bikini y sentada sobre la cubierta de un barco.

Pero, más allá del postureo veraniego, lo más aplaudido del posta de la diseñadora ha sido la reflexión con la que ha decidido acompañar las imágenes, en la que ha hablado sobre los cambios que el cuerpo experimenta con el paso del tiempo y sobre la importancia de aceptarlos en todo un canto a la belleza natural.

“Con el paso de los años he aprendido y aceptar mi cuerpo tal y como es, con mis cicatrices, mis manchas, mis kilos de más, mis imperfecciones, mi piel estirada y todo lo que me hace ser quien soy a día de hoy”, comenzaba el texto de Elena Tablada, que continuaba: “No quiere decir que me tenga que conformar con lo que tengo y me desatienda, solo que cada transformación, cada proceso, lo abrazo con todas mis fuerzas, pues es parte de mi crecimiento”, apuntó la diseñadora que dio a luz a su segunda hija, la primera es la que tiene en común con David Bisbal, hace un año y medio. La pequeña, Camila, se ha convertido en toda una protagonista de sus redes sociales.

La publicación ha generado todo tipo de aplausos y de piropos hacia Elena Tablada y no son pocos los que le dice que está mejor que nunca. Entre los comentarios más destacados, se encuentran los halagos de la actriz e influencer Paula Echavarría, que también ha sido madre recientemente: “Eres una valiente! Una valiente sexy a más no poder por cierto!” escribía como respuesta a las fotos.

Celebs que alzan la voz para visibilizar los cambios en sus cuerpos

No es la primera vez que Elena Tablada alza la voz reivindicando los cambios que su cuerpo ha vivido como consecuencia, principalmente, de la maternidad. Ya el año pasado compartió un posado en bikini, cuando su último embarazo estaba mucho más reciente y, junto a la imagen escribió: "Acepto con amor mi estado actual y admiro cada centímetro de más, cada kilo que me sobra, cada talla en la que no entro, las marcas de crear vida y las cicatrices de concebirla (…) Después de 3 meses de haber sido madre de mi segunda hija puedo decir que mi estado físico (lejos de mi estado normal) es totalmente compensado y agradecido de poder criar a mi bebé de la forma más saludable que yo pueda", dijo en aquel entonces.

Tampoco es la única. La actriz María Castro mostró sin ningún pudor el estado de su abdomen en el post parto, enseñando su proceso de recuperación tras el embarazo. Otras como Sara Sálamo o Natalia Sánchez han hablado de otros asuntos típicos de la maternidad, como la lactancia e, incluso, Rosanna Zanetti dio un paso más y abordó hasta el tema de la caída del cabello. Un panorama en que contrarresta con otras celebs como Edurne, que a los pocos meses de haber dado la bienvenida a Yanay, luce espectacular en su mítico posado veraniego.

Sea como sea, lo importante como dice Elena Tablada, es aprender a ser feliz con nuestro propio cuerpo.