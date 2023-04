Fran Rivera, víctima de una cámara oculta, estalla contra dos señoras homófobas

No hay nada que saque más a la luz la personalidad de una persona que una situación comprometida. La cámara oculta de Gente Maravillosa siempre consigue mostrarnos la naturalidad de las personas, ya lo vimos con Anabel Pantoja y ahora ha sido el momento de Francisco Rivera.

El torero estaba comiendo en un restaurante cuando escuchó una conversación entre dos mujeres, las cuales se estaban quejando de la presencia de una pareja de homosexuales que se estaban dando muestras de cariño en otra mesa. El camarero no aparentaba tener intención de hacer nada al respecto y eso hizo que las mujeres se sintiesen ofendidas. No obstante, todos los actores que estaban fingiendo era obra maestra del programa, mientras que Rivera no lo sabía.

A medida que la conversación iba aumentando, al diestro empieza a chirriarle más sus palabras y eso hace que se muestre muy molesto con las mujeres y con el camarero. Como no podía ser de otra manera, Rivera fue muy crítico con la actitud de las señoras que se sentían ofendidas y no dudó en mostrarle su descontento: "¿Qué más les dará?", se preguntaba.

Fran Rivera explota

La falsa provocó que el tono en la discusión aumentara cuando el responsable decide expulsar a la pareja homosexual. Sin pensárselo dos veces, Fran se levantó para mostrar su enfado. El responsable del local lo llevó al límite y acabó con la paciencia de Fran Rivera y la llamó "maleducada".

La discusión en el restaurante no se quedó ahí y cuando otra de las mujeres manifestaba que no estaba de acuerdo en que su nieto viera a dos hombres besándose, Rivera reaccionó con más indignación y le pidió al responsable del local que llamara a la policía. Este, sin embargo, le sugirió a la pareja que se fuera a otro bar de ambiente. Lo que hizo que la situación se volviese más emotiva cuando los jóvenes empezaron a llorar y el torero los consoló con un beso.

El intérprete que hacía de responsable del local insistió en que los chicos abandonaran el establecimiento y el torero respondió con que era "anormal". Tras discutir a voces con la actriz "homófoba", Rivera pagó la cuenta y abandono el local junto a la pareja. Finalmente, apareció el equipo para decirle que había sido todo una broma.