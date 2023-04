Miky Woodz nos lleva de viaje musical con ‘OG City’, su nuevo álbum

Los amantes del trap están de enhorabuena. Uno de los máximos referentes de las nuevas generaciones, Miky Woodz, está de estreno, y no cualquier estreno. Se trata nada más y nada menos que de su nuevo álbum de estudio OG City, con el que demuestra tener una gran versatilidad musical.

El disco cuenta con 16 canciones que nos llevan por los sonidos del reggaeton y del trap y que llegan cargadas de romance, sensualidad y mucha diversión. Miky nos lleva de viaje musical comenzando por su tema de apertura Welcome To OG City, que se trata de una clara invitación para adentrarnos con él en su propio universo.

El tracklist de OG City trae temas de todo tipo y perfectos para escuchar en cualquier situación. Nunca Llegó habla de una historia de desamor, mientras que We Don't Know, por el contrario, trata de la importancia de disfrutar la vida y de cada segundo que esta nos regala. Por supuesto, el orgullo por sus orígenes no podía faltar, y eso es algo que nos trae en Así Soy.

Pero Miky no llega solo con este nuevo proyecto. Los legendarios Jowell & Randy lo acompañan en No Traje Naki, que habla de seducir a la chica de la que están enamorados. En su videoclip se muestran más cercanos que nunca y muy dispuestos a pasárselo bien en una fiesta. Como era de esperar, predominan los sonidos del reggaeton, por lo que no nos extraña que este tema acabe sonando, y mucho, en las discotecas de todo el mundo.

Aún hay más. J Balvin, Juhn y Manuel Turizo se unen a él en Aleluya, Su Lista y Vale La Pena, respectivamente, demostrando así que no hay nadie que se resista a sus barras. "Vengo con la musa encendida en este álbum, bien motivado. Agradeciendo a todos mis fanáticos, que siempre se mantienen firmes esperando lo nuevo y apoyando mis creaciones. Saben que los amo. Espero que lo disfruten", dice el artista.

El puertorriqueño comienza así una nueva era musical con la que se consagra como uno de los referentes del trap y, en general, la música urbana de las nuevas generaciones. Y tú, ¿ya has escuchado OG City? ¿Cuál es tu canción favorita de las 16 que ha presentado? A nosotros se nos complica, y mucho, elegir solo una.