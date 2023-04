¡Feliz Día del Libro! 8 libros escritos por cantantes que no te puedes perder

Como cada 23 de abril desde el año 1930, este domingo se celebra en España el Día del Libro. Un día en el que todos nos acordamos más que nunca de la lectura, incluso de esos libros que hemos dejado a medias, olvidados en algún rincón. También es un día para celebrar a grandes artistas del mundo cultural como son los escritores.

No solo los que normalmente escriben libros son grandes autores. Hay letras de canciones que también son auténticas maravillas desde el punto de vista de la escritura. Por eso, en este Día del Libro de 2023, queremos recordar algunos cantantes que en los últimos años han cambiado las teclas de un piano por las de un teclado. Ya sea para plasmar sus pensamientos, porque los tres minutos de una canción se les han quedado cortos o para dejar sus memorias por escrito.

1. El acercamiento de la mujer cactus y el hombre lobo, Rayden (2023)

Rayden publicó su primer libro, Herido Diario, en 2015. Desde entonces, el madrileño ha trabajado a medio camino entre la música y la literatura. A principios de año publicó su primera novela, El acercamiento de la mujer cactus y el hombre lobo; ya que sus anteriores trabajos literarios fueron más bien poemarios y cancioneros. Además, hace poco hemos conocido la noticia de su retirada de la música, seguido de la confirmación por parte del propio artista que a partir de ahora centrará su faceta artística en la escritura de libros.

'El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo', Rayden / David Martínez Álvarez (Rayden)

2. Mi vida, Haze (2023)

Sergio López Sanz, más conocido como Haze, es un rapero sevillano con más de veinte años de carrera musical que hace poco ha decidido aprovechar su habilidad con las letras para plasmar sus memorias en su novela autobiográfica, Mi vida.

Como bien indica el título, en ella repasa su vida, desde su infancia creciendo en uno de los barrios más pobres de España, hasta su contrato con una gran discográfica; y cómo con más de 30 decidió sacarse una carrera y ahora tiene una plaza fija como profesor de Lengua y Literatura de Educación Secundaria.

'Mi vida', Haze / Haze

3. El libro de los días, Patti Smith (2023)

Patti Smith, además de una exitosa cantante especialmente en los años 70, es una gran escritora. La estadounidense cuenta con casi una veintena de libros escritos. El último que ha publicado es El Libro de los Días, en el que repasa 366 días en su vida a través de fotos acompañadas de una pequeña descripción con las que la cantante se abre en cuerpo y alma.

'El libro de los días', Patti Smith / Patti Smith

4. Tenía tanto que darte: amor, música, ansiedad, sueños y locura, Nena Daconte (2022)

Tenía tanto que darte es sin duda la canción que llevó al éxito a Nena Daconte. Con ella, la cantante consiguió una popularidad que no fue tarea fácil gestionar. Eso es lo que ha querido contar en su libro Tenía tanto que darte: amor, música, ansiedad, sueños y locura, en el que la madrileña reflexiona sobre los límites del éxito y el fracaso.

'Tenía tanto que darte: amor, música, ansiedad, sueños y locura' / Nena Daconte

5. Vértigo, Rigoberta Bandini (2022)

Tras su éxito con Ay Mamá, canción con la que participó en el Benidorm Fest 2022; Rigoberta Bandini decidió publicar Vértigo, una autoficción en la que reflexiona sobre la crisis de los treinta. En este libro la cantante relata como vivió ella misma una transición en su vida en la que fue invadida por las emociones, que además fue lo que le llevó a componer las canciones que han marcado su vida.

'Vértigo' / Rigoberta Bandini

6. Historia Secreta de Mis Mejores Canciones, Miguel Bosé (2022)

Otro de los cantantes que en los últimos años ha decidido revelar todos sus secretos a través de la literatura ha sido Miguel Bosé. El pasado 2022, el artista publicó Historia Secreta de Mis Mejores Canciones; un libro en el que cuenta por primera vez lo que se esconde tras sus letras.

"Me temo que este libro va a romper muchas ilusiones. También historias arraigadas desde hace tiempo. Lo siento. No es mi intención ni la de este recopilatorio. Pero creo que, tras tantos años de licencia, llegó el momento de descifrar los secretos escondidos, esos que he venido guardando en cada una de estas 68 canciones. Entrad en el maravilloso mundo de mis laberintos, y desvelad lo que nadie sabe. Pero solo si sois valientes", afirma el cantante sobre su obra.

'Historia secreta de mis mejores canciones' / Miguel Bosé

7. Filosofía de la canción, Bob Dylan (2022)

Aunque Filosofía de la canción no es el único libro escrito por Bob Dylan, sí es el primero desde 2004. En él, el cantante incluye más de sesenta ensayos en los que reflexiona y analiza canciones de otros artistas; centrándose especialmente en la letra y las habilidades de escritura de sus compañeros de profesión.

'Filosofía de la canción moderna' / Bob Dylan

8. Canción de amor definitiva: La vida, como un disco, tiene dos caras; Jorge Martí (2022)

Jorge Martí es el líder y voz de la banda La Habitación Roja. En su libro autobiográfico Canción de amor definitiva: La vida, como un disco, tiene dos caras; reflexiona sobre la realidad de la vida al bajarse del escenario. Y es que ser líder de un grupo de música tiene dos caras: la del artista y la de la persona.