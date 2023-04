Por qué Roberto Leal (y no Antonio Resines) rapea en ‘Uno más uno son 20’, el disco de Fran Perea

"My name is: What? My name is: Who? My name is... -Chika-chika- Slim Shady". Problablemente, estas hayan sido las palabras mágicas con las que Roberto Leal se ha enfrentado a su último desafío: debutar como cantante en un proyecto discográfico con todas las de la ley.

El presentador de Pasapalabra se ha dejado contagiar por la 'Pista Musical' de su programa y por ese Bibidi Babidi Bú propio de La Cenicienta (pero en versión hip hop) para meterse en el estudio de grabación... y rapear.

Y es que el Alcalá de Guadaira participa en la versión renovada de Mi Corazón, incluida en Uno más uno son 20, el disco que rinde homenaje al 20 aniversario de Los Serrano. La canción es, principalmente, una colaboración entre Fran Perea y Roi Méndez. Sin embargo, y para sopresa de todos (o no), el propio Roberto se ha sumado al proyecto con unas barras de su puño y letra para el tema en cuestión.

"La memoria es el camino que recorres. / Son sonidos, son lugares y son voces. / Son momentos en la piel que ya conoces. Son personas y, perdona, son tus roces. / El café que nos tomamos aquel día. La canción que fue tan nuestra, tu poesía. La palabra que no pasa y aquí sigo. Es el modo de usar bien el vocativo. Es el vaho en el coche. / Es sudarte, sin reproches. / Un no pares, aquí sigo. / Un vaiven, un silencio, gemidos. / El perderme en todos tus sentidos. Sentir que no siento. Sentirnos perdidos. Me dices 'lo siento' y no tiene sentido. Que el amor no sea correspondido. Los recuerdos, miradas, historia. Los 'te quiero' que no quiero en mi memoria. Me cansé de esperar no te miento. Otra vida nos espera, lo presiento... Mi corazón", rezan los versos.

Lo de que a Leal le guste la música, la rima y la jarana no es nada nuevo. Adora las chirigotas de Cádiz, una pasión que comparte con su amigo del alma y hermano José Yélamo; ha sido presentador de las últimas tres ediciones de Operación Triunfo, donde ha dado rienda suelta a sus pasos de baile... Pero, sobre todo, ha dejado constancia de su afición al rap en contadas ocasiones a lo largo de los últimos años.

En La Mejor Canción Jamás Cantada (2019) se atrevió con el freestyle de la mano de Arkano, donde improvisó con tres palabras al azar elegidas por el jurado formado por Tony Aguilar, Boris Izaguirre y Noemí Galera. En la segunda edición de El Desafío también protagonizó una Batalla de Gallos junto a Invert y Mary Ruiz. Y, del mismo modo, ha demostrado su talento en calidad de invitado en programas como El Hormiguero, Liarla Pardo o Sánchez y Carbonell.

Un rap de Resines habría sido un acto de justicia poética

Después de este repaso por estos momentazos televisivos de Roberto Leal, no cabe duda de que ya contaba con una serie de antecedentes que le han avalado a colaborar de forma profesional en la reedición del álbum de Fran Perea. No obstante, ¿por qué Antonio Resines no ha hecho lo propio en Uno más Uno son 20?

El actor que dio vida a Diego Serrano ya probó suerte durante los Premios Goya de 2012. En compañía de El Langui, Juan Diego, Tito Valverde y Javier Gutiérrez, intentó presentar la categoría de Mejor Canción Original con unas rimas al más puro estilo MC... pero se bloqueó, dejando huella en el imaginario audiovisual español para el resto de nuestros días.

Es por eso que, en mi opinión, considero que habría sido bonito (y de justicia) que, además de aparecer en el videoclip de Uno más uno son 7 junto al resto del reparto principal (con Víctor Elías, Natalia Sánchez, Verónica Sánchez, Jorge Jurado y Fran Perea), le hubieran ofrecido —y, por supuesto, que Resines hubiera aceptado— un par de versos en el rap de Mi Corazón (o en cualquier otra canción) con el fin de redimirse de aquel fatídico desastre que todos recordamos y que ya forma pate de la historia de la televisión española, tanto como la serie Los Serrano.