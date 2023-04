El resumen de Rosalía de su último show que casi le cuesta la censura de Instagram

Rosalía va a llevarse de Coachella 2023 un recuerdo inolvidable. Y no solo ella sino también las decenas de miles de espectadores que asistieron a sus dos fines de semana de actuación. De todo ello ha querido dejar testimonio en sus redes sociales con unas fotografías que casi le cuestan la censura de Instagram.

Porque la solista ha mostrado los nuevos tatuajes motomami que alguien de su equipo se ha hecho con motivo de Coachella. Un tattoo en una zona íntima ya que se encuentra justo en mitad de los pechos y para enseñarlo su ayudante se ha tenido que levantar casi más de lo debido su blusa.

La imagen ha dejado a todo el mundo sin palabras. Casi tanto como la actuación de la propia Rosalía durante los dos fines de semana del evento que se ha celebrado en California (Estados Unidos) donde la artista ha estado a un altísimo nivel pese a las numerosas dificultades que ya os contamos hace unos días.

"🛞✌️MOTOCHELLA 2 DONEEEE🌴🧡🏜️☀️!!!!!!!! Thank you thank youuu :)" ("Motochella 2 hecho!!!!! Gracias graciasssss") posteó la intérprete en su perfil oficial de Instagram donde colgó un buen puñado de fotografías para resumir su paso por el festival.

Y entre ellas, varias de estos nuevos tatuajes que una persona de su equipo se hizo. Sí, en plural. Porque además del citado tattoo en el pecho con el logo de Motomami, la catalana también mostró otro en el ombligo de la misma persona durante la misma sesión dado que en la primera imagen del pecho no se veía el del ombligo.

Hay incluso quien se ha lanzado a especular con que este segundo tatuaje tenga que ver con otra noticia tan rumoreada que ya casi ha dejado de ser creíble: "Qué estás embarazada Rosalia????!! Muchas felicidades 👏😍".

Por ahora la noticia es que no hay noticia pero teniendo en cuenta cómo desvelaron que se habían prometido no nos extraña nada que nos puedan volver a sorprender por todo lo alto. Y a pesar de las adversidades del fin de semana, Rosalía demostró porqué ahora mismo es una de las figuras más importantes de la escena internacional.