Rodrigo Cuevas habla del bullying que sufrió y de su sexualidad: “No sabía lo que era ser gay”

Jordi Évole y su equipo se desplazaron hasta una aldea asturiana de 13 habitantes, llamada Caperea, para entrevistar a Rodrigo Cuevas. Un artista que, según el presentador, asombró a sus padres en el confinamiento y a él también.

El músico, showman, artista, agitador folclórico y uno de los últimos iconos de la escena musical española no tuvo reparo en hablar tanto de su vida profesional, como de la personal en el programa de laSexta. Algo que para él está intrínsicamente unido.

Reflexionó sobre cómo ha llevado a escenarios de todo el mundo (París, Miami o Dubai) sus versiones de coplas, fandangos, muñeiras o xiringüelus. Así como agradeció tanto a hipsters como a gente mayor que se dejaran conquistar por su música: “El folklore nos pone a todos en el mismo sitio”.

Para acabar hablando de cómo su infancia le marcó para siempre, cuando veía que no encajaba en ningún colegio, y él mismo intentaba censurarse al sentir que no estaba en entornos segudos: "Yo no conocí a ningún gay en Oviedo".

Reconoció que llegó a pensar que los gays "no habían llegado a Asturias (...) Con 19 años me di cuenta de que había alguno por ahí, pero no tenía ningún amigo gay. No sabía lo que era ser gay realmente", lamentó.

Tanto es así que llegó a pensar que era "una casualidad muy, muy difícil", como si a alguien le "tocara la Lotería, pero en malo".