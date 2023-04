‘Woman is the nigger of the world’ de John Lennon: un alegato feminista y un insulto ofensivo

Él mismo se encargó de la promoción y llamó personalmente a las emisoras de radio para que emitieran 'Woman is the nigger of the world'. Tenía un propósito: "Voy a convertirla en número uno". Pero John Lennon se equivocó. El tema, un alegato en pro de la igualdad de la mujer, había ocasionado un enorme revuelo y muchas radios se negaron a ponerla. Había ido demasiado lejos utilizando un término insultante y ofensivo hacia la gente de piel negra: 'nigger'. No solo no fue nº1. La canción, que se publicó el 24 de Abril de 1972, supuso para el ex Beatle el puesto más bajo de su carrera en las listas estadounidenses. Posteriormente, sería reconocido como un himno feminista... pero la palabra 'negrata' lo deslució por completo.

La polémica, servida en bandeja

John Lennon sirvió en bandeja la polémica cuando publicó su single Woman is the nigger of the world. Y él lo sabía o, al menos, lo intuía. Si bien era una declaración de intenciones con la que pretendía manifestar su respaldo al feminismo y a los derechos de las mujeres, el término empleado, 'nigger', era "extremadamente insultante y ofensivo". Expresa odio e intolerancia hacia la gente de piel negra, especialmente a los afroamericanos. Está considerado un epíteto racista despectivo que hiere sensibilidades. El Diccionario Británico lo define así: "Es una de las palabras más ofensivas en inglés. No utilizarla". A menudo se hace referencia al nombre de forma eufemística como 'la palaba-N".

"La mujer es la 'negrata' del mundo"

"La mujer es la 'negrata' del mundo". La frase en cuestión no era de Lennon. La había acuñado Yoko Ono en una entrevista para la revista británica 'Nova' de Marzo de 1969 (el mes en el que casaron en Gibraltar). Los editores encontraron la frase tan impactante que la utilizaron para la portada. Ono explicaría después que su fuente de inspiración había sido la escena musical londinense. “Cuando fui a Londres y conocí a John, me encontré con el mayor escenario machista imaginable. Fue entonces cuando hice esas declaraciones"

John Lennon y Yoko Ono en mitin contra la guerra / Getty Images/Bettmann

Por su parte, Lennon explicó en la revista Red Mole de 1971: “Por supuesto, Yoko era una mujer liberada cuando la conocí. Tuvo que luchar para abrirse camino - el mundo del arte estaba completamente dominado por hombres – y tenía un fervoroso entusiasmo revolucionario cuando nos conocimos. No cabía duda alguna respecto a ese tema; nuestra relación debía ser 50-50 o no habría relación; lo aprendí rápidamente. Ella protagonizó un artículo en la revista 'Nova' hacía más de dos años en el que decía 'La mujer es la 'negrata' del mundo'"

"Voy a convertirla en número uno"

La canción, compuesta por Lennon-Ono, contiene frases como: "La mujer es la esclava de los esclavos/ Hacemos que soporte y crie a nuestro hijos/ Y después nos marchamos y la dejamos en casa para que se convierta en una vieja y gorda madre gallina/ Le decimos que su casa es el único lugar en el debería estar". Grabada entre febrero y marzo de 1972, con la ayuda en la producción de Phil Spector, se incluyó en el doble álbum (una parte en estudio y la otra en directo) Some time In New York City de la Plastic Ono Band. Les acompañaban Elephant's Memory y estaba cargado de composiciones de temática política y social: sexismo, racismo, colonialismo o privación de libertad.

Woman Is The Nigger Of The World (Remastered 2010)

El responsable de promoción de Apple, Peter Bennett odiaba el tema y se negó a promocionarlo. "Le dije que no lo promocionaría. Y John me respondió, 'Bien, tú eres nuestro promotor, tienes que escucharnos, te pagamos, yo soy el presidente de Apple'. Y yo le dije, 'John, no me importa… no voy a promocionarlo. Si no me gusta algo, no lo promociono'. Entonces, él alegó, 'Yo lo promocionaré, y si hago que llegue al nº1, eso significaría que tú no eres un promotor nº1 en la industria'". Llegados a este punto, Bennett le propuso un trato: "Le dije 'si no pasa nada con el disco y no entra en las listas, quiero que me beses el trasero y dobles mi salario y mis gastos' . Y él respondió, 'Tenemos un trato… voy a convertirla en número uno".

Lennon había ido demasiado lejos

John se equivocó. El título causó una gran polémica y recibió feroces críticas cuando se publicó. Las radios se negaron a emitirla. Juzgaron que incluyendo la palabra 'nigger', Lennon había ido demasiado lejos. "Sin que John lo supiera, chequeé todas las emisoras de radio y me dijeron que no iban a ponerla. Así que John llamó a todas las emisoras él mismoe intentó hacer el trabajo promocional. Estaba tan feliz que me dijo '¿Seguimos teniendo esa apuesta?'. Y le dije, 'John, seguimos manteniendo la apuesta y tú besarás mi culo si pierdes, y si ganas, puedes decirme, 'Peter, eres mierda'", reveló el popular promotor neoyorkino según www.beatlesbible.com. "'Bien, vas a perder', me dijo".

Lennon perdió la apuesta. No sabemos si terminó besando el trasero de su promotor. El caso es que Woman is the nigger of the world, primer y único single del álbum, salió el 24 de Abril de 1974 y solo logró un decepcionante nº 57 en las listas Billboard. El puesto más bajo obtenido jamás en Estados Unidos por el ex Beatle.

John Lennon y Yoko Ono presentando 'The Mike Douglas Show' junto a Mike Douglas con Chuck Berry como invitado / Getty Images/Michael Ochs Archives

A través de entrevistas en radio y televisión, Lennon explicó que había utilizado el término 'nigger' en referencia a cualquier persona oprimida. En el Show de Dick Cavett tocaron la canción junto a su banda, Elephant's Memory. La ABC pidió al presentador que grabara un comunicado pidiendo disculpas al público antes de emitirla. En caso contrario no se emitiría la actuación. A Cavett no le quedó mas remedio. Años después, en el documental LENNONYC, contó: "Recibimos unas 600 protestas. ¡Ninguna por la canción!. Todas fueron por el comunicado que me habían obligado a dar antes del show".

"La música negra es mi vida"

Lennon preguntó a varios activistas de derechos civiles si entendían que hubiera empleado la palabra 'nigger' y si podría causar algún tipo de ofensa. Entre ellos figuraba el cómico, activista y amigo del cantante, Dick Gregory. En la edición del 26 de Octubre de 1972 de la revista 'Jet' apareció en la portada con John y Yoko y el titular 'El ex-Beatle cuenta cómo las estrellas negras cambiaron su vida". "Le doy las gracias y nunca dejaré de reconocerlo: la música negra es mi vida". Habló de la influencia que en él habían ejercido estrellas como Chuck Berry, Little Richard o B. B. King, entre otros.

John Lennon y Yoko Ono cantando juntos en 1972 / Getty Images/Bettmann

El 30 de Agosto de 1972, John Lennon y Yoko Ono la cantaron en el Madison Square Garden de Nueva York, en el que se convertiría en el último concierto de su vida (se publicó en el álbum póstumo Live in New York City en 1986). La presentó así: “La siguiente es una de esas muchas canciones nuestras que fue vetada. Es una frase que Yoko dijo en 1969 y hasta 1970 no desenterré". Y ese mismo año confesó en NME: “Ese concierto en el Madison Square Garden fue lo que más disfruté tocando desde los tiempos del Cavern o incluso de Hamburgo. Me invadió ese tipo de sentimiento de la época en que los Beatles solían realmente conectar".