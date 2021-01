¿Qué es el muro del sonido, la técnica de Phil Spector que revolucionó la música?

La industria musical ha perdido a uno de esos nombres que fue determinante en una época, y que contribuyó a revolucionarla. Phil Spector ha muerto a los 81 años como un productor muy controvertido, con una complicada y caótica vida privada. A pesar de lo censurable que pueda ser sus actitudes, hay que valorar una nueva técnica que él mismo ideó y que dejó como un importante legado para todos los que quisieron siempre sonar de forma diferente: el muro del sonido.

Todo comenzó en 1955, en un momento en el que trabajaba con los compositores Jerry Leiber y Mike Stoller. En es época, lo que buscaban eran encontrar un sonido más completo para la música que componían, y no encontraban otro modo de hacerlo que fomentando la instrumentación, a menudo con un fuerte exceso de la misma. Así, en ocasiones se llegaban a grabar cinco guitarras eléctricas o los mismos baterías en una sola canción.

Spector había ganado fama como productor de sencillos femeninos, e hizo mundialmente conocidas a las Ronettes con Be my baby. Fue en esos años 50 y 60 cuando acabaría puliendo su propia marca, esa técnica innovadora llamada muro del sonido, que consistía en la superposición de grabaciones para conseguir la densidad buscada para cada una de las canciones. Se llamaba así porque consistía en ir montando instrumentos uno sobre otro, en construir una estructura sólida como base rítmica y, a partir de ella, apilar las voces y los arreglos necesarios.

Este trabajo hizo que floreciera la relación que Spector comenzó con los Beatles. A finales de los 60, supervisó las cintas de grabación de las fallidas sesiones de Get Back, que, gracias a su consejo, acabaron llamándose Let it be. De esta manera, el productor no respetó el sonido original, sino que lo transformó en muchos otros adicionales. Esta práctica le llevó a la enemistad con Paul McCartney, que no estaba de acuerdo con las decisiones creativas que había tomado. A partir de la separación de la banda, trabajó en las carreras individuales de algunos de sus miembros. Se encargó de algunas piezas de All Things Must Pass, el legendario debut en solitario de George Harrison, y también colaboró en algunos de John Lennon como Imagine.

Phil Spector y Jon Bon Jovi, en 1990. / Sonia Moskowitz/IMAGES/Getty Images

Precisamente Lennon habló en alguna ocasión de cómo era trabajar con Spector, un hombre con un carácter irascible e incluso violento. "El modus operandi de Phil Spector era llevar a la gente al límite. No era exactamente inepto, simplemente era extremado", decía el exbeatle. Esos rasgos de personalidad le llevarían, años más tarde, a prisión. En 2003, la actriz Lana Clarkson murió después de un disparo en la mansión de Spector, y después de varios juicos, se comprobó la responsabilidad del productor en ese asesinato, y fue enviado a la cárcel.

Varias mujeres habían denunciado abusos o amenazas por parte de Spector desde hacía varios años. También era conocido por sus allegados que solía portar una pistola con él. Así ocurrió a Los Ramones, un grupo con el que trabajaba en los años 80. Según el bajista Dee Dee Ramone, el productor lo amenazó con un arma. "Yo me enfrenté a Phil y le dije: 'No sé cuál es tu maldito problema, estas agitando la pistola por todos lados y haciendo todas estas cosas... ¡Estoy cansado!, me vuelvo a la tropicana'. 'Tú no vas a ninguna parte' me dijo. Apuntó el arma en mi corazón y luego hizo un gesto para mí y para el resto de la banda para que volviéramos a la sala donde estaba el piano... Luego se sentó en su piano de cola negro y nos hizo escucharlo tocar y cantar la canción Baby, I Love You, hasta bien pasadas las 4:30 de la mañana", recuerda en Ramones Autodiscography, de Trouser Press.

Phil Spector y las Ronettes, en 1960. / GAB Archive/Redferns

Más allá de ese carácter tan conflictivo y la sentencia que estaba cumpliendo en el momento de su muerte, el legado de Spector en la música sigue siendo importante. Colocó en el mapa el trabajo de los productores musicales y revolucionó para siempre la industria del disco.