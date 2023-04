Yandel: “Hemos conseguido que los americanos le presten atención al reggaetón”

Yandel, una de las estrellas de esta última edición de LOS40 Primavera Pop, se ha pasado esta semana por los estudios centrales de la radio de los éxitos para hablar con Tony Aguilar sobre su nuevo disco, R3SISTENCIA, el talent musical que ha hecho en Netflix junto a Tainy y Rauw Alejandro y esa colaboración con Rosalía que todavía no hemos superado.

La colaboración con Rosalía

"Nosotros queríamos hacer el remix de un tema old school y le preguntamos a Rosalía por la canción que más le gustaba de nosotros. Ella rápidamente dijo Besos moja2. Fue perfecto porque era un tema que fue un éxito, pero nunca lo habíamos trabajado con un vídeo, en la radio…para esta nueva generación es una canción completamente nueva. Además, Rosalía le da un toque muy especial. Para mí es de las artistas más top en cuestión de todo".

Wisin & Yandel, ROSALÍA - Besos Moja2 (Official Video)

'La firma' con Netflix

"Tainy y Lex montaron esta película. Me encantó el concepto, había demasiado talento ahí. Es bien triste eliminar a una persona que tiene tanto talento, que es mejor que cualquiera de los artistas que están pegando fuerte ahora mismo. Estamos disfrutando de La Firma y disfrutando del momento".

Tainy

"Es uno de los productores más grandes. Soy fanático de su música. Cuando llegó al estudio tenía 14 años y muy rápido demostró a los artistas que estaban en el momento lo que valía y, a día de hoy, sigue rompiendo".

El mejor momento del reggaetón

"No nos creíamos el crecimiento de este género. No paraban de pasar cosas grandes. Cuando los americanos se fijaron en el reggaetón fue especial. Cuando hicimos colaboraciones con 50 Cent, Chris Brown, Akon…conseguimos lo que queríamos, que los americanos le prestaran atención al reggaetón".

Un disco muy coral

"Estoy muy contento con R3SISTENCIA, mi nuevo disco. Van a encontrar colaboraciones con Yandel, Maluma, Ñeko & Dálmata, Baby Rasta & Gringo…un corillo brutal donde van a disfrutar de buen reggaetón".

El secreto de Yandel 150

"El título de la canción salió grabando el vídeo. Teníamos la canción terminada y el director del videoclip me preguntó por el nombre. Le dije: 'Todavía no tiene nombre'. Feid fue el que dijo Yandel 150. Me explicó su concepto. Él siempre le pone número a las canciones y entonces lo entendí. Feid es una persona que está muy prendido ahora y que me apoye de esa manera me lo disfruto".

