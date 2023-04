Los Simpson homenajean a Taylor Swift con una parodia de 'All Too Well: The Short Film'

Hay algo que siempre unirá a Taylor Swift con Los Simpson: su fecha de nacimiento. La estadounidense y una de las series de dibujos animados más famosas del mundo llegaban a la vida de millones de personas en 1989, aunque para ser testigos del primer disco de Taylor Swift y su presentación al mundo como figura pública tendríamos que esperar hasta el 2006.

Casi 34 años después, Taylor Swift se ha convertido en una de las artistas más importantes a nivel internacional y Los Simpson mantienen su buena salud temporada tras temporada, manteniendo a la familia al día de todos los cambios sociales que hemos vivido con el paso de los años, introduciendo referencias y cuestiones que son la clave de su éxito: estar constantemente actualizados.

Es por ello que tarde o temprano tenía que pasar lo que ha terminado ocurriendo en la última emisión de la serie el pasado domingo 23 de abril, cuando la ficción hacía su propio homenaje a una de las mejores canciones de nuestra rubia favorita y a su videoclip, All Too Well: The Short Film, dentro del episodio Fan-ily Feud, que aborda cómo Homer habla mal de una súper estrella enfrentándose a las consecuencias: el acoso y la ira de una comunidad de fans más que organizada.

Taylor Swift no es mencionada en ningún momento del episodio (la cantante a la que Homer critica no es ni siquiera real, Ashlee Starling). Pese a ello hay un momento en el que vemos a Lisa enseñar el nuevo videoclip que la artista ha lanzado ese mismo día, después de una conversación entre Marge y la propia cantante, donde vemos un gran parecido entre la historia que cuenta Taylor Swift en All Too Well (una relación que es mágica desde el principio pero que termina por torcerse porque el chico no supo valorar lo que tenía) con la decepción amorosa que Marge ha sufrido con Homer y que se refleja en The Way You Was.

📺| 'The Simpsons' made a parody of "All Too Well: The Short Film"pic.twitter.com/vvOoLxc47b — The Swift Society (@TheSwiftSociety) April 25, 2023

Los viajes en coche, las cenas con amigos, las discusiones o la mudanza de la que somos testigos se convierten en el homenaje perfecto a la canción que Taylor Swift le dedicó a su relación con el actor Jake Gyllenhaal. Una canción country donde se pueden escuchar joyas como "Cuando nos conocimos no vi ninguno de tus defectos, pero después te vi comer bálsamo de labios y se me paró el corazón" o "estábamos cenando con mis hermanas cuando te pusiste a discutir porque insistías en que la luna era simplemente el sol de noche".

Un auténtico hit que nos sigue demostrando día a día por qué Los Simpson se ha convertido desde hace décadas en una de las series de nuestra vida.