Rod Stewart: el día en que un ladrón robó su Porsche a punta de pistola y le pidió algo insólito

A punta de pistola le robaron a Rod Stewart su Porsche de 50.000 dólares. En Sunset Boulevard. Iba con su hija, de 3 años, y su asistenta. Pero la pesadilla, que dejó conmocionado al cantante, no terminó cuando le entregó al caco las llaves del coche. El atracador le pidió algo más.

Ya en 1975, a los 30 años, el londinense Rod Stewart – procedente de familia escocesa - se había convertido en una estrella del rock multimillonaria. Ese año se trasladó a Los Ángeles y se compró su primer mansión en Holmby Hills: nueve dormitorios, nueve cuartos de baño, pista de tenis, una fuente… Allí echó raíces y desde entonces, "Los Ángeles ha sido mi hogar". Allí se casó con su primera mujer (después lo haría dos veces más), la actriz y modelo californiana Alana Hamilton, y allí nació su segunda hija, Alana Kimberly Stewart, en 1979 (tiene 8 hijos).

Además del fútbol, Stewart tiene otra gran pasión: los coches. Ya a finales de los 60s, cuando las cosas empezaron a irle bien y a tener dinero en el bolsillo, se compró su primer coche deportivo. Un V6 Marcos GT. Con los años, ha seguido adquiriendo vehículos de lujo. Sus preferidos son los Lamborghini, aunque también ha tenido Ferrari y Rolls-Royce.

El cantante británico Rod Stewart, con su Lamborghini Miura en septiembre de 1971. / Victor Blackman/Express/Hulton Archive/Getty Images

El 26 de Abril de 1982, Rod tenía un icónico Porsche 911 Turbo Carrera, del que se había encaprichado unos años antes, y planeó pasar un feliz día de compras junto a su pequeña Kimberly, de 3 años, y su asistenta, Martha Baher. Dejó el coche aparcado en Sunset Boulevar, la calle principal de Holmby Hills.

Cargados ya de bolsas, se dirigieron al lugar en el que estaba estacionado el Porsche negro. Allí, a plena luz del día, les esperaba un hombre armado, quien blandiendo una pistola le pidió las llaves del coche. Obviamente, Stewart no rechistó e hizo lo que le pedía el caco. Lo que más le preocupaba era mantener a salvo a todos. Se marcharon, con el miedo en el cuerpo, pensando que la pesadilla ya había terminado. Pero no fue así.

Rod Stewart y sus hijos Kimberly y Sean en 1983. / Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images

El 'amigo de lo ajeno' salió del Porsche y fue tras ellos pistola en mano. De nuevo, apuntando con el arma al cantante le pidió algo que le dejó atónito. Ya tenía el coche, su billetera y varias bolsas con las compras que habían hecho. Todo superaba los 50.000 dólares. ¿Qué demonios quería ahora?.

El ladrón no sabía poner en marcha el vehículo. “Volvió y dijo, 'No puedo arrancar el coche'", contó años después el cantante en Access Hollywood. "Así que, a punta de pistola, tuve que caminar por una calle lateral, con una pistola en mi espalda, y llegar hasta el coche y arrancarlo para él. Se ponía en marcha apretando un botón". Afortunadamente para Stewart y sus acompañantes, el calvario terminó sin que ninguno de los tres sufriera daño alguno.

Cuando Rod se repuso del susto, llamó a la Oficina del Sheriff de Los Ángeles para denunciar el robo. “Todo parece indicar que el ladrón no sabía que su víctima era Rod Stewart", dijo el adjunto al Sheriff, John Radeleff, al New York Daily News. “La marca del coche es muy codiciada en esta zona. Mr. Stewart ha sido muy cooperativo".

Rod Stewart en Sunset Boulevard, en 1987. / Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

Stewart pasó un tiempo sin hablar con la prensa. Su asistente transmitió: "Está todavía conmocionado. ¿No lo estarías tú?". El aterrador incidente pasó factura al artista, quien se quedó muy afectado. El atraco, combinado con otros robos con armas que sufrieron sus vecinos en Los Ángeles, le hicieron temer por su seguridad y la de su familia. “Después de que me robaran a mí mismo no hace mucho, tengo la sensación de que la violencia en América cada vez es peor", dijo Stewart en el New York Times un mes después.

No fue esta la última vez que le robaban el coche a Rod Stewart. En 2004, el cantante contó a la prensa: "Alguien ha robado mi Viper. No me hace ninguna gracia". Ese alguien resultó ser su jardinero, que trabajaba en la propiedad del cantante en Palm Beach, y decidió llevarse el Dodge Viper amarillo de Rod cuando le despidieron. Se estrelló a pocos kilómetros de distancia y Rod recuperó su vehículo con daños que superaban los 15.000 dólares. Y ¿qué fue del jardinero?. Le atraparon en un motel cercano y le cayeron 11 años de prisión por el robo y por otros delitos acumulados como el de intento de agresión sexual.