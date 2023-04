Zendaya, a fondo: un disco, un Coachella y once millones de oyentes mensuales

“Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien”, cantaba La Oreja de Van Gogh en el año 2000. Este verso, donde nos describe a una artista 360 —como diría Paquita Salas— podría haberse inspirado en la mismísima Zendaya. Pero, claro, es imposible. En ese momento, la estrella estadounidense solo tenía cuatro años.

Zendaya se ha convertido en todo un referente de la cultura pop. La Emma Watson de la Generación Z: tiene carisma, elegancia, actúa y es la voz de varias causas benéficas. Además, canta. Pero canta de verdad no como la británica en La Bella y la Bestia (que tuvo que ser tratada por autotune para llegar a las notas más altas).

Aunque actualmente la carrera de Zendaya esté asociada a la interpretación, formando parte de la serie Euphoria, lo cierto es que la estadounidense está muy ligada a la música. ¡Y lo hemos recordado gracias a su última aparición pública en el Coachella! Zendaya no tuvo miedo de subirse al escenario el pasado sábado para interpretar All For Us junto a Labrinth.

Zendaya junto a Labrinth en el Coachella / Michael Loccisano/Getty Images for Coachella

Ante los miles de espectadores y espectadoras que acudieron a ver al rapero, la estrella de Hollywood apareció dejando claro que tenía ganas de volver a subirse a un escenario. Zendaya interpretó la canción con la que finalizó la primera temporada de Euphoria en 2019. Un temazo que consiguió hacerse con el Emmy a mejor canción compuesta para una serie. El mismo año que Zendaya se llevó el premio a mejor actriz en los mismos galardones. Vamos, que cantar este tema en el Coachella era solo la guinda del pastel de la historia de esta canción.

Aunque Zendaya llevaba tiempo sin subirse a un escenario, lo cierto es que la artista estadounidense tiene una carrera musical a sus espaldas que poco tiene que envidiar a la de sus contemporáneos. ¡Y eso que solo tiene 26 años! Pero, claro, cuando eres una ex chica Disney vienes con un álbum debajo del brazo.

Zendaya: una chica Disney con un álbum

Una chica Disney tiene que saber actuar, bailar y cantar. Zendaya, las cumplía todas y el equipo de Shake It Up, serie que protagonizó junto a Bella Thorne de 2010 a 2013, no iba a desaprovechar la oportunidad de vender discos con su csra. De este modo, en 2011, sacó Shake It Up: Break It Down, donde aparecía cantando con su compañera de reparto Bella Thorne el tema Watch Me. Luego llegaría el EP de tres canciones Shake It Up: Made In Japan. ¡Y es que había que seguir creando para Disney!

Paralelamente, Zendaya sacó su primer single como solista con 14 años, Swag It Out. Una canción que ha envejecido bastante bien y que suma más de nueve millones de reproducciones en Spotify.

Y llegó Replay

Coincidiendo con el final de Shake It Up, Zendaya lanzó su primer álbum de estudio. Bueno, el primero y el último. La cantante se unió a Hollywood Records para grabar un disco pop con ritmos R&B que fuese perfecto para el público preadolescente. Una estrategia muy lícita parte de la artista, que en ese momento tenía 16 años y continuaba ligada a Disney Channel.

El álbum debutó en la lista Billboard en el número 52. Nada mal para ser su primer contacto con la música. Mejor le fue al single Replay, que debutó en el número 40 de la lista estadounidense. Lo curioso de este tema es que a día de hoy tiene 170 millones de reproducciones en Youtube.

Zendaya - Replay

Zendaya: ¿qué quiere ser?

Pero cuando Zendaya se fue de Disney Channel y buscaba proyectos más adultos, continúa explorando su faceta como cantante. Antes de fichar por Marvel para Spiderman y convertirse en una de las actrices más solicitadas de su generación por su papel de Rue en Euphoria, Zendaya continúo grabando singles. En 2015 lanzó la balada Nerverland, inspirado en el musical Finding Neverland: una canción donde se podía ver el potencial de voz de Zendaya. Los que muchos no recuerdan es que un año después lanzó una canción con Chris Brown: Something New. Una canción que parecía que iba a ser un nuevo comienzo musical para Zendaya.

Zendaya Something New ft Chris Brown (Official Audio)

Pero ese año se le puso un proyecto muy jugoso delante de sus narices: The Greatest Showman, un musical protagonizado por Zac Efron y Hugh Jackman, que prometía ser la película de la temporada. Zendaya aceptó el papel de Anne. ¿Y qué significó esto? Que sus seguidores volverían a escucharle cantar: Rewrite the stars se convirtió en una de las canciones más escuchadas de la banda sonora y uno de sus temas más escuchados en Spotify. Cinco años después, solo en esta plataforma, suma 839 millones de reproducciones.

The Greatest Showman | "Rewrite The Stars" Lyric Video | Fox Family Entertainment

La Euphoria de cantar

Dos años después del estreno de El Gran Showmam, el público volvió a ver a Zendaya cantando. Esta vez en la serie Euphoria. Al final de la primera temporada, la artista se unía a Labrinth para cantar All For Us. Y tuvo que cogerle el gusto, porque dos años volvió a repetir en I’m Tired, también para Euphoria.

euphoria | official song by labrinth & zendaya - “all for us” full song (s1 ep8) | HBO

Para cerrar este círculo, ahora Zendaya se ha subido al escenario de Coachella como artista invitada de Labirinth. Pero, quién sabe, quizá en un mundo paralelo donde la actriz no hubiese fichado por Marvel y por El Gran Showman, hubiese tirado por una carrera musical. Quizá hubiese sido un escenario de su música. Pero no tendríamos a una de las mejores actrices de su generación. O quizá sí. Quién sabe. Solo como dato: ahora mismo Zendaya suma 11 millones de oyentes mensuales en Spotify.