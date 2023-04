Coachella: Zendaya vuelve a subir a un escenario para cantar tras siete años sin hacerlo

Coachella es uno de esos festivales que siempre nos dejan sorpresas, por algo se ha convertido en uno de los favoritos de influencers y celebrities que no dudan en pasarse por Indo (California) pese a lo caras que son las entradas.

Una de los momentos más especiales del segundo fin de semana del festival ha sido el que ha protagonizado Zendaya que, en esta ocasión, no ha acudido como público sino como artista invitada al concierto de Labrinth.

Recordemos que antes de ser una de las actrices de más éxito de estos momentos gracias a personajes como el de Euphoria o Dune, fue una estrella de la música que mostraba su talento en Disney a través de la serie Shake It Up.

Vuelta a los escenarios

Ha pasado mucho tiempo desde eso y hacía siete años que no veíamos a la actriz subida a un escenario para cantar. Por eso, verla junto al rapero, ha sido toda una revolución que han disfrutado en directo los que estaban allí y los que estaban siguiendo el concierto en streaming.

No fue la única invitada de Labrinth que también contó con Sia o Maddie Ziegler. Pero, con la novia de Tom Holland se marcó dos temas de la banda sonora de Euphoria: I’m Tired y All of Us. Temas que grabaron juntos hace unos años, pero que nunca habían cantado en directo. Hasta ahora.

Después de ese momentazo, ella ha compartido varios mensajes y vídeos en sus redes sociales que dejan claro lo mucho que lo ha disfrutado.

Uno de los highlights de ayer en Coachella, fue cuando Zendaya se presentó por sorpresa a cantar ‘All for Us’ junto a Labrinth, tema principal de la BSO de la serie ‘Euphoria’. pic.twitter.com/hkTXoHUslI — C Y P H E R (@cypher_theelfzz) April 23, 2023

“No puedo expresar la gratitud que siento por esta noche mágica. Gracias a mi hermano Labrinth, por invitarme y por darme un espacio seguro y precioso para volver a subirme a un escenario”, escribía en un storie.

“Y a las personas que os encontrabais allí esta noche… WOW… Mi corazón está lleno y no puedo agradeceros lo suficiente el amor que recibí anoche. Mis nervios se fueron al instante”, confesó haciendo referencia al público.

Ayer [22/4] en Coachella, Zendaya tomó el escenario del evento cuando apareció como invitada de Labrinth para interpretar el tema ‘All for Us’ que fue parte de la serie ‘Euphoria’✋🏻.

Esta vez, la estrella de 26 años no solo enloqueció al público, sino también mostró su talento… pic.twitter.com/NbXSKhCkP7 — Reportero Rosa (@ReporteroRosa) April 23, 2023

Otro de los aspectos que llamó mucho la atención fue el estilismo que eligió para la ocasión. Un mini vestido lencero y encorsetado en color rosa sobre una camiseta básica de tirantes en blanco. Estilo barbicore que se está poniendo tan de moda entre las jóvenes artistas. Completó el look con unas botas XXL acordonadas en cuero negro.

En cuanto a su melena, recurrió a un postizo, dejando aparcado su reciente corte bob, para dar paso a una melena leonina que le daba un aspecto más rockero.

Labrinth y Zendaya, en Coachella Fest. / Michael Loccisano/Getty Images for Coachella

Quién sabe si esta vuelta a los escenarios se convierte en la chispa que nos traiga nueva música de Zendaya.