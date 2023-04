David Bisbal reacciona a su vídeo viral ‘¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo’

A estas alturas, hasta tu tío ha escuchado eso de Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Y es que las palabras que David Bisbal pronunció en el backstage de LOS40 Primavera Pop 2023 al encontrarse con unos fans han recorrido las redes sociales y han llegado a miles y miles de personas en todo el mundo. Sin duda, su naturalidad y su desparpajo han sido elementos clave para convertir este vídeo en viral.

Tanto es así que han creado múltiples versiones de este vídeo y han imitado sus palabras en programas de televisión, radio, podcasts e incluso artículos escritos en las páginas webs. Lo que nadie esperaba es que el almeriense acabaría reaccionando a su propio vídeo viral.

Sí. Has leído bien. David Bisbal ha dedicado unas palabras a todos aquellos que han compartido sus propios memes, y lo ha hecho en un vídeo publicado en TikTok. Comienza repitiendo el famoso Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo, y continúa agradeciendo el apoyo que ha recibido en los últimos días.

"Bueno, un abrazo muy fuerte, sobre todo, a todas esas personas que han hecho memes con este saludo que, sinceramente, me salió del corazón. Gracias. Me he partido de risa con un montón de ellos. Así que nada, un abrazo muy fuerte y os quiero a todos. Gracias", dice.

Sus palabras no han tardado en revolucionar a los usuarios, que aún no salen de su asombro con el vídeo, ya que es uno de los primeros artistas en pronunciarse tras convertirse en objeto de memes durante días. Pero como ya nos dicen nuestros mayores, la vida hay que tomársela con humor, ¿no?

"Este hombre es una leyenda viva", dice un usuario. "Te quiero", añade otro. "Vaya ídolo, chaval", dice otro anónimo. Lo que está claro es que, después de haber tomado la decisión de agradecer la ola de memes sobre su saludo, Bisbla se ha ganado el cariño de aún más personas en todo el mundo.

Su presencia en LOS40 Primavera Pop 2023 no defraudó, y aunque nosotros llevamos años siendo testigos de su naturalidad, las redes han dejado claro que es uno de sus mayores puntos fuertes. Y tú, ¿cuántas veces has imitado su saludo?