En el 30 aniversario de Backstreet Boys recordamos qué famoso actor podía haber sustituido a Nick Carter

En abril de 1993 se formó oficialmente una banda llamada Backstreet Boys y de eso han pasado ya 30. A.J. McLean, Kevin Richardson, Nick Carter, Howie Dorough y Brian Littrell marcaron a una generación con sus canciones e hicieron historia en la industria musical.

Su éxito comenzó en Alemania antes que en su país y así han querido recordarlo en Bild, una publicación alemana que ha recordado que Nick Carter estuvo a punto de no formar parte de este proyecto.

Había otro nombre elegido antes: Ryan Gosling. El actor era vecino y muy amigo de Aj McLean con el que solía jugar al baloncesto. Eso le puso en el punto de mira y estuvieron en negociaciones, pero, finalmente, acabó rechazando la oferta de unirse al grupo para apostar por su faceta interpretativa.

Sustituto

En 1989 había fichado por The Mickey Mouse Club donde empezó a dispararse su popularidad junto a la de Britney Spears. Fue entonces cuando entró en el grupo Nick Carter que, curiosamente, también tuvo la oferta de fichar por el mismo programa de televisión que Gosling.

Nick tuvo que decidir también y, en su caso, apostó por la música y parece que no se equivocó porque Backstreet Boys se convirtió en uno de los grupos más importantes de la segunda mitad de los años 90.

Antes de firmar un contrato tuvieron que actuar en el Sea World de Orlando y hacer una gira por centros comerciales y escuelas estadounidenses. Finalmente consiguieron que les ficharan en una discográfica en la primavera de 1994.

Un año después lanzaban su primer single, We've got it going on que fue nº1 en Alemania en muy poco tiempo. Aunque suene raro, el éxito en su país tardó un poco más en llegar. De hecho, su álbum DNA, de 2019, fue el primero en llegar al nº1 de los discos más vendidos en Estados Unidos.

Hubo mucho cuidado en escoger a los integrantes que fueron sometidos a una especie de campo de entrenamiento que les preparó para triunfar. Cada uno tenía su rol en el grupo.

Nick Carter, en 1995, ya era miembro de Backstreet Boys. / Larry Busacca/WireImage

Brian era el chico de las chicas buenas, AJ de las rebeldes, Howie de las calladas, Kevin de las mayores y Nick de todas.