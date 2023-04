Entrevista a Carlangas: “Mi objetivo es que la gente se olvide de toda mierda con mi directo”

Carlangas, de nombre completo Carlos Piñero lleva toda la vida en la industria musical, pero, por cosas de la vida, está presentando ahora su álbum debut tras la disolución de su anterior y exitosa banda Novedades Carminha. En nuestra entrevista con él, mientras tomamos un café, repasamos su trayectoria, influencias, paternidad y mucho más.

P: Estás presentando tu nuevo proyecto en solitario, primer disco con sonidos nuevos, ¿de dónde has sacado la influencia para este disco?

R: Para preparar este disco, me sumergí en varias bandas, estuve nutriéndome de muchos artistas diferentes. Además, toda la gente que me acompañó me ha ayudado mucho. He estado conviviendo con muchos productores y músicos increíbles. Sin duda, ha habido varias bandas que he estado escuchando más que el resto, como, por ejemplo, Parcels o Gorillaz

P: ¿Qué ventajas crees que tienes al sacar un álbum debut con toda la experiencia previa de tu anterior grupo?

R: Todo lo aprendido, no solo en lo musical. El hecho de tener cinco discos y tanto tiempo en la industria, me ha hecho conocer a mucha gente que han participado en este disco. Al conocernos desde hace tiempo, han sido capaces de ayudarme y conocer bien mi lenguaje y lo que busco con mi música.

Por otro lado, en la parte más artística, tanto tiempo metido en la música hace que veas todo con otra perspectiva y tenga la cabeza más amueblada y a pesar de que sea un disco que es un collage de estilos tenía claro cómo quería que sonase y buscar cierta coherencia.

P: Hace aproximadamente un año que dejaste la banda, ¿cuál es la principal diferencia a la hora de componer estando en solitario?

R: Bueno, creo que no hay tanta diferencia, muchas veces las canciones parten de un primer esbozo, una primera idea de antes y ahora es muy parecido. Aunque ahora no tengo las limitaciones que tiene un grupo. Ahora, a pesar de estar en solitario toco con muchas personas y el rango musical creo que es mayor. En un primer momento, la hora de componer es igual o muy similar, pero a la hora de producir sí que es muy diferente.

P: Hay muchas bandas como Izal, el Columpio Asesino etc. que lo están dejando. ¿A qué crees que se debe?

R: No tengo ni idea porque lo han dejado las otras bandas, pero si se porque lo dejamos nosotros. Al final, tuvimos que hacer un pequeño ejercicio de honestidad y cuando pensamos en próximos proyectos de la banda, nos dimos cuenta de que teníamos la energía muy bajita y que no era el momento de hacerlo y simplemente decidimos hacer un pequeño parón para ver si recuperamos la energía o que pasaba.

P: Este nuevo proyecto está teniendo una gran acogida en plataformas digitales, ¿te la esperabas de esta manera?

R: No me esperaba nada, tenía ganas de hacer música y seguir con ello. He hecho música antes, durante y seguiré haciendo música después. Por eso, tenía ganas de sacarme este tapón de hacer música. Me apetecía probar las canciones en directo, grabar, tocar y girar. No me esperaba nada, pero sí que es verdad, que estoy muy contento.

P: ¿Qué significa este trabajo para ti? En los últimos años te has convertido en padre. ¿Cómo ha influido esta experiencia en tu música? ¿y en la vida en general?

R: No es que influya en la música, influye en la vida. Es el viaje más potente que he tenido en mi vida. Es vivir todo mucho más fuerte todo. Ahora tengo los picos de alegría mucho más altos y de estrés igual. Es una montaña rusa de la que estoy muy contento. Además, que para hacer música hay que estar un poco removido por dentro y esto sin duda que lo consigue. Te remueve a saco. Influye mucho y estoy compartiendo mucha música con él, escuchamos juntos y estoy muy contento de vivir esto juntos.

P: Son letras muy trabajadas y sentidas, ¿has cambiado de alguna forma tu manera de componer?

R: Lo único que cambió es que yo comencé el disco bastante triste por la despedida de Novedades Carminha ya que yo en ese momento no me lo esperaba. Y tuve que pasar un duelo. Visto en perspectiva, empecé los primeros temas más tristes y ya fui recuperando la alegría, porque para mí la música es una alegría. Tengo predisposición por la alegría y quiero fomentar eso con mis temas. Es la línea a seguir en mi proyecto de Carlangas.

P: En LOS DINEROS hablas de una relación de amor odio. ¿Todas las relaciones acaban así con el paso del tiempo?

R: Si no las cuidas desde luego, siempre hablo que no hay que acomodarse en nada, ni en la vida, ni en el amor, ni en la música y si eres capaz de conseguirlo en pareja, has triunfado.

P: Una de las canciones más chulas del disco es Cayó La Noche. ¿Cómo ha sido trabajar con Manu Chao?

R: Para mí ha sido un sueño, es un artista que llevo escuchando toda la vida y con el que comparto muchas referencias, mucha música. El hecho de que esté en mi disco es un regalo de la vida. Además, se ha implicado mucho y he aprendido de él. Si me llegan a decir con 14 años que tendría una canción con él no me lo hubiese creído.

P: Decías en Insta que ir de rockerito había hecho que te perdieras alguna cumbia. ¿Qué más te perdiste?

R: Lo puse porque me gusta mucho la frase, la leí el otro día en un bar y me gustó. Desde hace muchos años, de hecho, décadas estoy muy abierto a la música, con que sea buena, me gusta.

P: ¿Cómo ha sido la producción de este proyecto? Has cuidado mucho la producción de este disco. ¿Quién o qué crees que ha sido clave para hacer este disco único en términos de producción?

R: Primero currar con gente que tenía mucha conexion artística, currar con gente con perspectivas muy diferentes y llegar a una coherencia mutua. Me rodeé de los más tops.

P: En 'QueSiQuiero' cantas "Pintar con boli en los baños "Novedades para siempre". Un bonito homenaje a tu antiguo grupo. ¿Te da nostalgia cuando piensas en Novedades Carminha?

R: Sin duda, esta es una de las primeras canciones que compuse para este nuevo proyecto y va para ellos. Estaba nostálgico y lo quise reflejar en esta frase.

P: ¿Cuál es tu objetivo principal con este disco y con el directo?

R: Este disco me sirvió para saber que quería hacer con Carlangas, que sonido buscaba y como quiero que sea el siguiente disco que ya está más o menos en camino.

Para mí el directo es un ritual, donde la gente va y se olvida de toda la mierda que estas pasando y vas a pasarlo bien, a disfrutar a ligar a desinhibirse de todos los problemas, y eso es lo que yo quiero.