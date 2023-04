Así es BB trickz: el fenómeno urbano de TikTok que ha conquistado a Rosalía y C. Tangana

Día a día somos testigos del nacimiento de todo tipo de artistas en TikTok: una plataforma que en cuestión de dos años ha revolucionado la industria musical y los medios de promoción para los artistas. Tanto profesionales como jóvenes promesas que buscan hacerse un hueco dentro de la industria conocen las ventajas de esta red social: la posibilidad de hacerse virales gracias al algoritmo, alcanzando un público masivo que de otra manera no hubiera podido conocer su música. El santo grial que todos quieren conseguir.

En este contexto se han dado a conocer artistas independientes que en cuestión de días han alcanzado los cientos de miles de reproducciones. El factor suerte es importante, pero un estilo marcado y una audiencia polarizada parecen ser las claves del último fenómeno en España: BB trickz.

Belize Kazi, la joven catalana detrás del nombre artístico, empezaba su camino hacia el éxito en el mes de febrero, cuando lanzaba Bambi, su primer tema, generando una serie de comentarios que ya la comparaban con Ice Spice, la rapera estadounidense de moda que esta semana conseguía colocar dos canciones en la Billboard Hot 100: Princess Diana junto a Nicki Minaj y Boy's A Liar, Pt. 2 en colaboración con PinkPantheress.

Sin embargo, el verdadero boom para la adolescente llegaba el 16 de abril, cuando se publicaba en TikTok, Twitter y Youtube su segundo single (y el primer adelanto de su EP Trickstar) Missionsuicida, polarizando con sus barras a un público dividido entre el amor y el odio, un tema de apenas un minuto y medio que ha conseguido superar solo en Twitter los 11,5 millones de reproducciones y un alcance de 54 millones de cuentas.

Tanta ha sido la repercusión de BB Trickz desde el lanzamiento de Missionsuicida y su primer EP (se publicaba casi por sorpresa durante el mediodía del 24 de abril, rompiendo también con las fechas tradicionales de lanzamientos de álbumes) que ha llamado la atención de artistas tan importantes como C. Tangana. El madrileño mostraba su apoyo a la artista a través de su cuenta de Twitter hace unos días, donde publicaba uno de sus lyrics: "Voy a la playa enseñando las tetas porque soy europea".

Además, fenómenos del panorama internacional como Rosalía o el productor Bizarrap se han visto impresionados por las rimas de Belize y forman parte de sus casi 100 mil seguidores en Instagram. La colombiana Karol G no se ha quedado atrás y hace unas horas publicaba un TikTok con el audio de Missionsuicida que ya supera los 3,4 millones de reproducciones. ¿Será la protagonista de la próxima Session del argentino? El tiempo lo dirá.

"Tienes las Air Forces súper guarras, no sé por qué coño te las compras blancas" o "Fuck Inditex, no llevo Zara antes me voy al Humana" han sido algunas de las frases más repetidas en Twitter en los últimos días, generando no solo una conversación en torno al EP (que ya acumula más de medio millón de escuchas en Spotify) sino toda una serie de memes e investigaciones en torno a la figura de la chica que rápidamente se han hecho virales. Uno de los últimos movimientos en esta plataforma, precisamente, ha sido compartir fotografías suyas como modelo de los libros de las asignaturas de la ESO en España.

Sin pelos en la lengua, su actitud chulesca y su facilidad para rapear la convierten en toda una estrella de Internet a la que seguir los pasos durante los próximos meses. Y tú, ¿de qué lado estás? ¿Te animas a escucharla?