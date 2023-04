Un actor de 'Los Simpson' predice cuándo acabará la serie

Todo en la vida tiene un principio y un final y, aunque a algunos les parece absolutamente imposible que la serie acabe, la realidad es que algún día Los Simpson vivirán su punto final. Pero ¿cuánto de cerca está la bajada del telón en esta icónica serie?

Aprovechando la presentación en Nueva York del nuevo proyecto del actor y doblador Frank Ariza, la quinta temporada de La maravillosa Mr Maisel, la revista People ha querido preguntarle al hombre que le pone voz al conocidísimo tabernero Moe, al macarra Snake Jailbird y al jeve Wiggum, entre muchos otros, por cómo ve él el futuro de la serie creada por Matt Groening, así como si entra en sus planes a corto plazo abandonarla, y la verdad es que el intérprete no ha titubeado al responder.

Ariza ha explicado que, desde se unió al equipo de Los Simpson en 1989 para su debut, no ha dejado de trabajar en la serie y que, en un corto plazo, no tiene idea de dejarla. Eso sí, según él, aunque ahora estén trabajando en las temporadas 35 y 36, las últimas firmadas por los productores hasta la fecha, cree firmemente que la icónica serie alcanzará la temporada número 40 antes de que llegue su final definitivo, por lo que prevé que no acabe antes de un plazo de cinco años.

"Cualesquiera que sean los estándares televisivos ahora, parece que lo estamos haciendo bien. La gente todavía disfruta viéndolos. Parece que quieren al programa. Así que me imagino que seguiremos adelante...", ha asegurado el doblador a la prensa.

Además, Ariza ha recalcado que, bajo su punto de vista, hay algo que es absolutamente clave en el éxito de Los Simpson y es que se trata de una serie de dibujos animados doblada. "Las voces realmente no envejecen, así que podemos seguir haciéndolo. Y la animación no envejece. La animación mejora y es más rápida", ha explicado.

En emisión, la temporada 34

Actualmente Lo Simpson están emitiendo su 34ª temporada que está en antena desde el pasado mes de noviembre de 2022 y, aunque siguen siendo una verdadera serie de culto en medio mundo, la ficción tampoco se libra de las polémicas.

De hecho, con el estreno de la última temporada llegó un aluvión de menciones a la serie en las redes sociales españolas porque a Homer se le ocurrió invitar en el primer capítulo a varios de sus compañeros de conspiraciones a comer a su casa y les preparó lo que él llamó una paella.

Sin embargo, los ingredientes que utilizó para cocinar este plato valenciano generó muchísimo debate en nuestro país que, lejos de mantenerse al margen de la serie después de que tras 24 años en Antena 3 la principal cadena de Atresmedia la dejase de emitir, sigue muy de cerca todo lo que le pasa a los vecinos de Springfield. ¡Y es que Los Simpson siguen siendo sagrados!