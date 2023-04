Lola Índigo y Quevedo con ‘El tonto’ y lo nuevo de Polo Nández podrían entrar en la última lista de abril

“Surgió por colegueo. Me lo presentaron y me cayó superbien. Desde el primer momento pensé: ‘Nunca he escuchado un timbre tan adicitivo”. Así explicó Lola Índigo en LOS40 Primavera Pop, donde actuó como una de las principales estrellas, su colaboración con Quevedo en el tema El tonto. Esta canción es una de las dos candidatas de esta semana. Está incluida en El dragón, el último disco de Mimi Doblas, trabajo del que ya hay otro tema en la lista de LOS40: Corazones rotos, junto a Luis Fonsi, por lo que este sábado Lola Índigo podría hacer doblete (también tuvimos ocasión de disfrutar en el chart de Discoteka, su dúo con María Becerra).

El dragón, que completa la trilogía iniciada con Akelarre y seguida con La niña, se lanzó el pasado 14 de abril y podemos decir que es ya uno de los discos del año. Igual que El tonto está llamado a ser uno de los singles clave de 2023, pues además se trata de una colaboración con el canario Quevedo, la gran revelación de la pasada temporada y que ha sido número uno de la lista con su trabajo junto a Bizarrap, BZRP Music Sessions, vol. 52, y Playa del inglés, con Myke Towers. Pinta muy bien la candidatura de esta canción, que podría ser de las que irrumpen directamente en los puestos altos de la clasificación (y que ha entrado en el número uno de ventas en España, donde también está El dragón). De momento para asegurarse el pase a la lista debe reunir apoyos suficientes con el HT #MiVoto40.

Lola Indigo, Quevedo - EL TONTO (Official Video)

El otro single candidato esta semana es Quiero que vuelvas, de Polo Nández. Conocimos al cantante leonés el año pasado con Latidos, tema que tuvo un excelente recorrido por el ranking de LOS40. Como muchos recordaréis, Polo nos encandiló al presentarse por sorpresa en el programa que hicimos en julio de 2022 en el parque temático Puy du Fou. Ahora nos presenta esta canción que mantiene intacta su frescura y que estrenó en LOS40 Primavera Pop 2023.

Polo fue nuestro invitado VIP el pasado sábado en el estudio y, aparte de mostrarse tan simpático y cercano como siempre, nos habló de Quiero que vuelvas. “Es una canción muy especial para mí, y está coescrita y producida por Edu Ruiz, productor de Quiero decirte, de Abraham Mateo y Ana Mena”. Excelentes credenciales para un tema que ingresará el sábado en la lista si recibe los apoyos necesarios con el Ht #MiVoto40PoloNández.

Polo Nandez - Quiero Que Vuelvas

¡Mucha suerte!