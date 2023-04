Karol G cae rendida ante la última revelación española: BB Trickz

"Vivimos en una simulación", escribe un usuario en el último TikTok que ha subido Karol G. La estrella colombiana aparece cantando una canción de una artista española emergente. Nada más y nada menos que BB Trickz. Posiblemente el nombre todavía no te suene, pero no tardarás en conocerla. Y es que es la última sensanción de la música española.

El pasado viernes, 21 de abril, BB Trickz lanzó su primer EP de estudio, Trickstar. Un trabajo de seis canciones que ya se está viralizando. De este modo, Karol G ha compartido unos segundos de la canción. Se trata del primer tema del EP, Missionsuicida. "La más mala de España soy yo. Llego a la disco, me salto la fila. Meterse conmigo es misión suicida", se puede escuchar en el verso compartido por la estrella colombiana.

Tenemos que recordar que Karol G y BB Trickz son compañeras de discográfica. Y es que BB Trickz ha fichado por el famoso sello.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Karol G no es la única estrella que ha caído rendida ante el fenómeno BB Trickz. Durante esttos días hemos visto otros grandes artistas como C. Tangana reaccionar ante este EP. "Lo siento mama", ha escrito El Madrileño.

Otra artista española que ha reaccionado al fenómeno de BB Trickz ha sido la mismísima Rosalía. La cantante catalana compartió la portada del EP cuando salió, dejando a sus seguidores y seguidoras sin palabras.

Además, durante estos días también le han seguido otros artistas como Aitana. Vamos, que su carrera está empezando por todo lo alto.

Pero, ¿quién es BB Trickz?

Su nombre real es Belize Kazi y se convirtió en un fenómeno de TikTok gracias a su primer tema Bambi. Ahora, esta joven se ha convertido en la promesa del momento. De hecho, muchos aseguran que es la Ice Spice de nuestro país (otra artista revelación de este 2023).