Katy Perry, emocionada por lo que va a pasar en la coronación de Carlos III en la que actuará

El acto de coronación de Carlos III como Rey de Reino Unido se acerca. Y uno de los principales platos fuertes del evento que se verá a nivel mundial es la actuación de Katy Perry que podría tener una audiencia millonaria. Sin embargo, la solista californiana se ha mostrado muy emocionada por un detalle que no sabíamos hasta ahora.

Y ha sido la propia intérprete la encargada de confirmarlo durante una entrevista con Extra TV. Preguntada por sus sensaciones para ese día, Katy confesó que "me dijeron que me permitían quedarme en el castillo de Windsor por lo que estoy realmente muy emocionada".

Unas palabras que provocaron una gran sorpresa entre los entrevistadores que no dudaron en repreguntar a la intérprete cómo vivirá esa estancia en un lugar tan histórico como ese: "Probablemente esté posteando en las redes sociales un montón porque voy a estar en un castillo de verdad. Esto es una salvajada".

Será en el propio castillo de Windsor donde tendrá lugar este gran concierto de celebración de la coronación. Será el 7 de mayo cuando suene la música de artistas como Katy Perry, Take That, Lionel Richie, Andrea Bocelli, Sir Bryn Terfel, Freya Ridings o Alexis Ffrench.. En las últimas semanas se había especulado con que la casa real británica había invitado a Adele y a Ed Sheeran que sin embargo no aceptaron la invitación.

"El rey ha sugerido a a varias personas que le gustaría que actuasen y Adele y Ed estaban en esa lista. Estaba muy emocionado de que pudiesen formar parte del concierto. Se ha creado un equipo para que el talento se uniese pero no estaban disponibles, lo que es una gran decepción. Son titanes de la industria del espsectáculo y son esencialmente británicos, y también conocidos en todo el mundo. Es una pena" desvelaron fuentes de la casa real al Daily Mail.

Será la guinda a los actos de la coronación que tendrán su otro plato fuerte el día 6 de mayo en la Abadía de Westminster donde se realizará la ceremonia religiosa. La cuenta atrás para este acontecimiento histórico ya ha empezado y eso se nota en las palabras de los artistas invitados: "Es un evento único en la vida y un honor" ha confirmado Katy Perry.

El evento podrá seguirse a través de la BBC.