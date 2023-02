Katy Perry se rompe a llorar en 'American Idol' cuando conoce a un superviviente de un tiroteo escolar

A finales de octubre de 2022 Estados Unidos ya había superado el récord histórico de tiroteos escolares a lo largo de un año en el propio país. 257 asaltos en centros e institutos que solo el año pasado se cobraron la vida de cientos de personas. Una realidad de terror a la que se enfrentan diariamente millones de niños y jóvenes a la que todavía no se le ha puesto solución.

En este contexto es habitual ver cada cierto tiempo en televisión el testimonio de supervivientes de estos sucesos, y esto es justo lo que ocurría hace escasas horas en la cadena ABC. El joven Trey Louis, uno de los supervivientes del tiroteo de Texas que tuvo lugar en el instituto de Santa Fe en 2018 donde murieron 10 personas, se presentaba en la nueva edición de American Idol para cantar su versión de Stone de Whiskey Myers.

Una canción que puso en pie a todo el jurado y que segundos después traía consigo la confesión de sus vivencias como adolescente, dejando impactados a todos, especialmente a Katy Perry, que rompía a llorar nada más conocer su experiencia.

"Como he dicho antes soy de Santa Fe, Texas, y en mayo de 2018 un hombre armado entró al colegio. Yo estaba en la Sala 1 de Arte y él se presento en la Sala 2. Antes de que llegase hasta la 1 perdí a un montón de amigos. Ocho estudiantes fueron asesinados. Dos profesores fueron asesinados. Y esto ha sido realmente negativo, Santa Fe ha tenido una mala reputación desde que esto ocurrió en 2018".

Las palabras de Katy Perry

"Nuestro país nos ha fallado, joder. Esto no está bien. Deberías estar cantando aquí porque amas la música, no porque hayas tenido que pasar por esa jodida mierda. No tienes que perder a ocho amigos. Espero que le recuerdes a la gente que tenemos que cambiar, porque sabes qué, yo también estoy asustada" comentaba la cantante con lágrimas en los ojos.

Las palabras de Katy Perry y el testimonio del joven no han tardado en viralizarse en redes sociales, compartiéndose masivamente tanto en TikTok como Twitter, recogiendo millones de interacciones y visualizaciones mientras usuarios de todo el mundo reclaman un cambio en la política de armas y la protección de los más jóvenes en los centros escolares del país norteamericano.