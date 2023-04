Pokemon Go Fest 2023 se celebrará en agosto en Londres, Osaka y Nueva York

Ya queda muy poco para el esperado GO Fest 2023, el mayor evento de Pokémon GO del año, que reúne a millones de entrenadores Pokémon de todo el mundo. Habrá muchísimas recompensas para todos los entrenadores Pokemon para seguir celebrando las casi 3 décadas de vida de la franquicia y los 7 años de Pokemon Go.

Tras el éxito del Pokemon GO Fest en Berlín el año pasado, que supuso un impacto económico de 74 millones de euros en la ciudad, decenas de miles de jugadores de todo el mundo se unirán en la capital británica para divertirse con juegos exclusivos y bonificaciones especiales, al mismo tiempo que exploran una de las ciudades más icónicas junto a otros entrenadores.

El evento se dividirá en dos: una parte de las misiones y recompensas se localizarán en Brockwell Park, mientras que la otra mitad estará repartida por toda la ciudad. Próximamente, la organización irá desvelando nuevos detalles sobre el evento que reunirá a miles de personas en Londres.

Las entradas anticipadas ya están disponibles hasta el jueves, 15 de junio, a partir de 27 libras esterlinas (tasas e impuestos no incluidos, es decir, unos 35 euros aproximadamente). El número de entradas disponibles con descuento es limitado, por lo que ¡no pierdas la oportunidad de adquirirlas!

Las fechas para los eventos del Pokémon GO Fest 2023 en todo el mundo son las siguientes: del 4 al 6 de agosto en Osaka (Japón) y Londres (Reino Unido); y del 18 al 20 de agosto en Nueva York (Estados Unidos).

¿No puedes asistir al #PokemonGOFest2023 en persona? Participa con millones de Entrenadores de todas partes del mundo en el evento global el 26 y el 27 de agosto, ¡vivirás una aventura increíble estés donde estés!



🎟️ disponibles: https://t.co/0RL9ZbVBKW — Pokémon GO España (@PokemonGOespana) April 26, 2023

El Pokémon GO Fest 2023 Global pondrá el broche final y estará disponible para los entrenadores de todo el mundo el sábado 26 y el domingo 27 de agosto. Las entradas están ya disponibles a partir de 15 dólares o su equivalente local (impuestos y tasas no incluidas). Millones de entrenadores podrán jugar desde cualquier lugar del mundo en este evento digital del GO Fest.

Todos los detalles del Pokemon Go Fest se anunciarán en las próximas semanas por lo que habrá que estar muy atentos a todas las recompensas, actividades y bonus que se ofrecerán en estos tres eventos presenciales además de en el global.