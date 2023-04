Así nació la colaboración de Beret y Georgina Rodríguez

En el último año y pico hemos visto a Beret compartir canciones con un buen puñado de artistas. Una manera de abrir su música a artistas de todo tipo y condición (Malú, Omar Montes, Reik, Estopa...) que marcó su disco Resiliencia y que sigue muy presente en su carrera con, por ejemplo, un reciente remix junto a Enol y Marmi.

Y quizá uno de los momentos clave para esta nueva faceta del músico sevillano pudo venir del dueto que muy pocxs esperaban y que vivimos hace un par de años durante la celebración del festival Starlite. En aquel caluroso agosto de 2021 sorprendió en todo el mundo la colaboración del intérprete junto a Georgina Rodríguez para cantar Si por mi fuera.

Un momentazo que todavía sigue siendo muy comentado como le sucedió durante su entrevista en el programa Martínez y hermanos donde Beret ha confirmado cómo nació esa inesperada colaboración entre ambos. O como de una anécdota puede nacer un momento viral.

"Estaba en casa tranquilo y empezaron a petarme el móvil diciéndome que estaban cantando mi canción en Mask Singer. (...) Ella me habló. Me dijo que me seguía desde hacía bastante tiempo y que le gustaba mi música. Me dijo que iba a grabar un documental y que le gustaría que en el último capítulo yo fuera al Starlite de Málaga para cantar conmigo Si por mí fuera" explicó Beret durante el programa.

Una sorpresa tanto para él como para ella y sobre todo para su público que jamás hubiera esperado la unión de sus voces: "Fue brutal. Ella no había cantado nunca y tuvo que salir de su zona de confort. Yo pensaba que yo estaría temblando, pero salió brutal. Tenemos contacto y es una persona muy cercana".

Nueve meses después de su debut en Mask Singer, Georgina se atrevió a cantar en directo con Beret en la gala del festival Starlite de Marbella. En este evento, el artista acudió como invitado y deleitó a los presentes con Si por mí fuera junto a la conocida modelo e influencer. Ahora ya sabemos que ella misma fue la promotora de este momentazo viral que se convirtió en uno de los más comentados del año. ¿Para cuándo la siguiente, Beret?