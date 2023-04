Ahora que morimos de calor, Sebastián Yatra presenta su canción para este verano 2023: ‘Vagabundo’

Sebastián Yatra comenzaba el año, musicalmente hablando, con Una noche sin pensar que contaba con Milena Smit para el videoclip. Pues bien, ya tiene sucesor. El que será su segundo single del 2023 es una colaboración que promete hacernos bailar mucho en los próximos meses.

“VeR4n0 2o23 🔥🔥🔥🌞🌞🌞🌻🏝️🏝️🏖️🚀🇨🇴🇨🇴🌍🌏🌎🌸🛥️🚤🛶⛵️⛰️🏕️🏜️🏔️🌅🪸🥥🥥🥥🥭🥝🏖️🦩👙🩳👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏼👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏽👰🏻‍♀️👨🏻‍🦰👩🏻‍🦰🫀🦻🏻🧠✨🎶🔊🔊🔊🥃🍻🍺🧃🥤🍯🍹 Van a estar llamando mucho a la 🚓 pa que le bajen al VoLuMEN cuando suene esta canción 🔔🔔 MAYO 11… #VAGABUNDO Na nA Na nA nA supongo q ya saben con cuales dos ARTISTAZOS es 👀👀💛💙❤️🙏🏻 COLOMBIAAAAAA 😍😍😍😍😍😍😍”, anunciaba en sus redes sociales.

Habrá que esperar hasta el 11 de mayo para conocer ese Vagabundo al completo, pero ya todos tienen claro que se trata de una colaboración con Manuel Turizo y Beele. Colombia unida para la que tiene pinta de que será una de las canciones del verano y es que ese ‘nanananana’ es difícil sacarlo de la cabeza.

En Madrid

Yatra hacía el anuncio desde un coche una noche por Madrid. Y es que el cantante está en plena emisión de La voz kids donde coincide con Aitana como coach. Además, dicen que se ha comprado una casa aquí para estar cerca de la que todavía no ha dicho públicamente que es su novia.

De hecho, la letra de este nuevo tema ha hecho que muchos vuelvan a sacar el nombre de Tini, su ex. “Tatuarte la Biblia entera non te va a ayudar pa’ olvidarte de un amor que no se va a acabar. Aunque a veces me confundo no te voy a olvidar, tú llenas ese vacío que nadie va a llenar”, dice la letra de esta nueva canción.

Han bastado estos versos para que muchos insistan en señalar la destinataria de esta canción y mira que ha pasado tiempo desde su ruptura.

Su nueva compañía

Sobre Manuel Turizo no hay mucho que decir que no sepamos ya, pero quizás para muchos, Belee sea un poco más desconocido.

Brandon De Jesús López Orozco, que es así como se llama, tiene 22 años y fusiona la música urbana con sonidos del Caribe. Muchos piensan en su país, Colombia, que está llamado a ser el nuevo rey del pop colombiano.

Cuenta con el apoyo de reconocidos productores como Ovy on the Drums y ha colaborado con artistas como Farruko, Natti Natasha, Myke Towers, Manuel Turizo, Feid, CNCO, Piso 21, TINI, y Boza, entre muchos otros. Ahora suma una más con Sebastián Yatra.