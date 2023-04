Jadel triunfa en ‘Tu Cara Me Suena’ con su “incondicional” imitación de Luis Miguel

¡Jadel se ha alzado con su segunda victoria en TCMS 10! Tras sorprender como Axl Rose —vocalista de Guns N' Roses—, con su versión de Welcome to the Jungle, anoche emocionó metiéndose en la piel de Luis Miguel.

Porque, antes de meterse en el clonador, ya expresó alto y claro que el puertorriqueño fue su primer referente musical. Es el artista que le hizo coger un micrófono por primera vez y al que lleva escuchando toda la vida.

El canario interpretó La Incondicional de una manera impecable. Su actuación fue de menos a más, consiguiendo que público y jurado quedaran boquiabiertos y le dieran de las puntuaciones más altas de la noche.

El concursantes consiguió imitar su timbre de voz a la perfección, así como sus gestos... ¡y hasta su forma de hablar! Como demostró una vez finalizó su número musical y dio las gracias a viva voz como el mismísimo Sol de México.

La conexión de Jadel con Luis Miguel

Durante el programa, Jadel no solo confesó que Luis Miguel era uno de sus mayores ídolos, sino que aseguró que poder imitarlo ha sido toda una fantasía para él. Un sueño cumplido que se vio multiplicado por dos tras ganar la gala del viernes 28 de abril.

No obstante, a pesar de ser su artista favorito, el canario afirmó que imitarle le supuso todo un reto: "Mientras estaba ensayando, me di cuenta de que cantaba sus canciones, pero nunca lo imitaba. Al principio me costó, pero, cuando empecé a encontrarlo, me quedé más tranquilo".

Además, Jadel aprovechó la ocasión para contar la vez que le conoció. Fue al salir de un restaurante donde Luis Miguel estaba cenando. Jadel recibió "un chivatazo", pero se hizo el despitado para disimular. "No le dije que me dedico a la música por él, pero miró a mi exnovia y le guiño el ojo", expresó.